Die Gäubahn gerät in den Strudel von Stuttgart 21

Stuttgart/Rottweil. Die Gäubahn und die Panoramabahn haben in den vergangenen Wochen eine Berühmtheit erlangt, die sie lange Zeit nicht hatten. Begonnen hatte alles mit einem heftigen Protest der Oberbürgermeister der Kommunen entlang der Strecke der Gäubahn von Stuttgart nach Zürich auf deutscher Seite. Sie wandten sich gegen die Pläne der Bahn, die Direktverbindung nach Stuttgart im Zuge des Megaprojekts Stuttgart 21 zu kappen.

Denn laut Bahn soll ab 2025 eine durchgängige Verbindung der Gäubahn in die Landeshauptstadt für etliche Jahre nicht mehr möglich sein. Stattdessen sollen Reisende im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen in die S-Bahn Richtung Hauptbahnhof umsteigen – was erhebliche Fahrzeitverlängerungen mit sich bringt. Schuld sind Verzögerungen bei dem zu Stuttgart 21 gehörenden Flughafenbahnhof. Jetzt kommt Schützenhilfe vom grünen Verkehrsminister Winfried Hermann.

Mit deutlichen Worten setzt sich Hermann nun für den Erhalt der sogenannten Panoramstrecke ein – das ist der innerstädtische Streckenabschnitt der Gäubahn in Stuttgart. Zusammengefasst besagt eine Studie des Verkehrswissenschaftlichen Instituts (VWI) im Auftrag des Verkehrsministeriums nämlich: Die Panoramabahn ist wertvoll, es wäre eine politische Sünde, vorhandene Strukturen nicht zu nutzen. „Im Sinne der Verkehrswende wäre es ein Riesenfehler, die Panoramabahn nicht zu nutzen“, so Hermann.

Gipfel soll Wogen glätten

Schon Heiner Geißler habe in seinem Schlichterspruch 2010 den Erhalt der Panoramabahn und eine leistungsfähige Anbindung zusätzlich zur Führung der Gäubahn über den Flughafen vorgeschlagen. Geißler schlug auch die Anbindung an den neuen Tiefbahnhof vor. Diese Idee nimmt die sogenannte unterirdische Ergänzungsstation auf, wie es das Verkehrsministerium vorschlägt. Was bedeutet, als dass die Strecke der Gäubahn so beibehalten werden soll, wie sie ist.

Ein Halt in Stuttgart-Vaihingen oder am Nordbahnhof ist aus Sicht der Kommunen keine Alternative. „Eine Abbindung ab 2025 wollen und werden sie nicht akzeptieren“, sagte Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne). Für die Bewohner entlang der Gäubahn seien die Pläne ein Desaster. „Es kann nicht sein, dass eine internationale Fernverkehrsstrecke von Mailand über Zürich mit einem Prellbock kurz vor der Landeshauptstadt ohne echte Alternative abgeschnitten wird“, erklärte Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU). Ein „Gäubahn-Gipfel“ am 19. Juli in Böblingen auf Einladung von Schienenstaatssekretär Michael Theurer (FDP) soll die Wogen glätten.

Die für mehrere Jahre geplante Unterbrechung der Gäubahn ist nicht nur den Anrainerstädten auf deutscher Seite – Singen, Rottweil, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen, Horb, Herrenberg und Böblingen – ein Dorn im Auge. Auch die Schweizer sind mehr als verärgert. „Wir sind natürlich nicht zufrieden mit der Situation, weil es unser Ziel ist, die internationalen Verbindungen auszubauen und so auch mehr Menschen in der Schweiz auf die Schiene zu bekommen“, sagte der Chef des Schweizer Bundesamtes für Verkehr, Peter Füglistaler, kürzlich. Die Diskussion um die Gäubahn schaffe eine „riesige Unsicherheit“.

Die betroffenen deutschen Städte sind absolut gegen die geplante Abbindung der Gäubahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof, solange die Trasse über den Flughafen nach Stuttgart mit dem Pfaffensteigtunnel nicht fertig gestellt ist. Die deutschen Kommunen mit ihren 1,4 Millionen Anwohnern entlang der Gäubahn befürchten, dass dieses Provisorium über Jahre andauern könnte und damit die Attraktivität der Gäubahn, die ohnehin gelitten hat, massiv beschädigt. Rottweil befürchtet zudem, ausgerechnet im Jahr der Landesgartenschau 2028 vom Fernbahnverkehr und der Landeshauptstadt abgekoppelt zu sein, was sich negativ auf die Besucherzahlen auswirken könnte.

Vorübergehende Nutzung

Die Frage sei, warum man die Panoramabahntrasse zum Hauptbahnhof überhaupt kappen müsse, sagte Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß (parteilos), der im November als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied in den Städtetag wechselt. „Warum kann man sie nicht vorübergehend weiter nutzen, um die Bahnreisenden bis zum Hauptbahnhof zu bringen?“ Stuttgart plane ohnehin eine städtebauliche Nutzung des Geländes erst in ein paar Jahren.

„Die Gäubahn ist nicht nur eine regionale Bahn für Berufspendler, sondern es ist tatsächlich eine wichtige internationale Verbindung“, betonte Broß. Wer nur den Begriff Gäubahn höre, vermute, es handle sich um eine Regionalbahn. Doch die Gäubahn sei keine Tingeltangel- und auch keine Bimmelbahn ins Hinterland, sondern in Wirklichkeit eine wichtige Verbindung zwischen der Schweiz und Stuttgart, fügte er hinzu.