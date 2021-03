Stuttgart. Sie sehen ihre Partner selten – und halten ihnen immer den Rücken frei. Doch wer ist die Person, die nach der baden-württembergischen Landtagswahl neben dem neuen Ministerpräsidenten oder der neuen Ministerpräsidentin stehen wird? Ein Blick auf die Ehepartner der Spitzenkandidaten von Grünen und CDU – den beiden Parteien, die das Rennen um die Nummer eins unter sich ausmachen werden.

Kultusministerin Susanne Eisenmann mit ihrem Ehemann Christoph Dahl. © dpa

Orientiert man sich an den aktuellen Umfragen, spricht vieles dafür, dass Gerlinde Kretschmann, 73 Jahre alt, die First Lady bleiben wird. Schon die Tatsache, dass sie mit dieser Titulierung nichts anfangen kann, ist ein Ausweis ihrer Bodenständigkeit. „Ich bin einfach Gerlinde Kretschmann“, sagt sie. Über die Schwäbin wurde zuletzt viel berichtet – leider. Ihr Mann hat im Wahlkampf öffentlich gemacht, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Ein schwerer Schlag für die Familie.

Gerlinde und Winfried Kretschmann sind seit 1975 verheiratet, sie haben drei erwachsene Kinder und sind auch Großeltern. Gerlinde, die für ihre fröhliche und kontaktfreudige Art bekannt ist, war selbst 15 Jahre kommunalpolitisch aktiv. Vor Ort in der Region Sigmaringen verwurzelt – und trotzdem weltoffen. So lässt sich der Charakter der gelernten Grundschullehrerin gut beschreiben.

Sie begleitet ihren Mann gerne auf große Auslandsreisen – und schaut sich beispielsweise im Januar 2017 am Rande der öffentlichen Termine einer Delegationsreise in Indien die Slums in der 20-Millionen-Metropole Mumbai an. Seit 2012 engagiert sie sich als Schirmherrin eines landesweiten Mammografie-Screening-Programms – und erkrankt dann selbst an Brustkrebs. Vor ein paar Tagen hat Winfried Kretschmann erzählt, dass die Operation gut verlaufen sei und die Anschlusstherapien begonnen hätten.

Christoph Dahl, 66, der Mann an der Seite von Susanne Eisenmann, ist ein Polit-Profi. Die beiden lernen sich in den 1990er Jahren kennen. Eisenmann ist Büroleiterin des damaligen CDU-Landtagsfraktionschefs Günther Oettinger, Dahl sein Sprecher. Und so kamen sich die beiden näher. „Ich lernte sie in der Fraktionsgeschäftsstelle als liebenswerte, intelligente und attraktive Frau kennen. Das schätze ich heute noch an ihr“, erinnert sich Dahl. Er trennt sich von seiner Frau – und bringt fünf Kinder mit in die neue Beziehung. Heute sind die Kinder zwischen 29 und 37 Jahre alt. Dahl und Eisenmann heiraten 2011.

Dahl selbst wird 2005 Regierungssprecher, als Oettinger zum Ministerpräsidenten aufsteigt. Nach dessen Wechsel nach Brüssel übernimmt Dahl 2010 den Posten des Geschäftsführers der milliardenschweren Baden-Württemberg-Stiftung. Privat ist er Oldtimer-Liebhaber und besitzt einen Mercedes Ponton 219 sowie einen Opel Kapitän – zwei Modelle aus den 50er Jahren.

Und wie sieht der Alltag im Haushalt des Paares aus, das in Stuttgart-Sillenbuch wohnt? Es wird viel gelesen, natürlich vor allem Tageszeitungen und politische Lektüre. Doch nicht nur. „Ich lese gerade eine Dürrenmatt-Biografie“, sagt Dahl, der seinen Tag in der Regel mit Sport auf seinem Heimtrainer startet. Wenn die beiden Zeit haben, essen sie am liebsten Pasta. Dann stehe er selbst meistens am Herd, so der gebürtige Reutlinger. Apropos Pasta: Italien ist das Lieblingsreiseziel der beiden.