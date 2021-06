Deutsch als Schlüssel zum Schulerfolg

Wiesbaden. Die Stärkung der Bildungssprache Deutsch ist dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ein Herzensanliegen. Deshalb hatte er sie auch als Schwerpunktthema seiner Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz (KMK) 2019 gewählt. Mit coronabedingter Verspätung setzt der Wiesbadener Ressortchef jetzt im eigenen Bundesland das bisher umfassendste Programm mit dem Ziel, um die Sprach-, Lese und Schreibkompetenz der Schüler deutlich zu verbessern.

Aus für „Schreiben nach Gehör“

Eine Stunde mehr Deutschunterricht, verbindliche Vorgaben für Lektüre, Handschrift, Fehlerkorrekturen und die verpflichtende Teilnahme an Vorklassen bei Sprachschwächen sind die Kernpunkte. Die Methode „Schreiben nach Gehör“ wird explizit untersagt. Der Minister spricht von „dem mit Abstand größten Aufschlag in Sachen Sprachförderung, den wir in den vergangenen Jahren gemacht haben“. Auch bundesweit soll Hessen damit Vorreiter sein.

Das neue Sprachprogramm soll bereits vor der Einschulung ansetzen. © dpa

Die Pläne lagen nach den Worten von Lorz schon geraume Zeit in der Schublade. Wegen Corona habe er aber mit der Umsetzung gewartet, weil wesentliche Teile des Programms nur im Präsenzunterricht erfolgversprechend seien. Dafür will sie der hessische Kultusminister jetzt mit der Aufholjagd zu dem in der Pandemie in Rückstand geratenen Lernstoff verbinden. Das gilt vor allem für die im Corona-Programm „Löwenstark – der BildungsKICK“ zusammengefassten Fördermaßnahmen.

Ausdrücklich wendet sich das neue Programm sowohl an Schüler mit wie auch ohne Migrationshintergrund. „Jedes Kind soll vom ersten Tag an im Unterricht mitreden und Kontakte zu seinen Mitschülerinnen und Mitschülern knüpfen können“, unterstreicht Lorz. Das Paket zur Stärkung der Deutschkompetenzen trage zum Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen bei und sei auch ein wichtiger Baustein für mehr Chancengleichheit in der Gesellschaft.

Das Programm beginnt bereits vor der Einschulung. Kinder, die bei einem Vorgespräch anderthalb Jahre vor Schulbeginn Sprachschwierigkeiten aufweisen, sollen zur Teilnahme an den Vorklassen verpflichtet werden. Allein dafür sind hessenweit 210 zusätzliche Lehrerstellen vorgesehen. Weitere 100 kommen hinzu, damit ab dem neuen Schuljahr eine zusätzliche Deutschstunde zunächst in den vierten Klassen der Grundschule erteilt werden kann. 100 Millionen Euro lässt sich das Land das Programm kosten.

Nach den Sommerferien als Empfehlung und ab dem Schuljahr 2022/23 verbindlich gilt die Festlegung auf eine verbundene Handschrift, die an die Stelle der bisherigen, nicht verbundenen Grundschrift tritt, ohne zugleich alle Verschnörkelungen lateinischen Schrift aufzunehmen, die Lorz nicht mehr zeitgemäß nennt. Der bislang nur erprobte und 850 Wörter umfassende Grundwortschatz wird ebenfalls verbindliche Vorgabe in allen Schulen.

Und bei Schreibfehlern soll nicht mehr weggeguckt werden. Bereits ab dem zweiten Halbjahr des ersten Schuljahrs gibt es stattdessen künftig eine „pädagogisch motivierte Fehlerkultur“ und ab 2022 in den neunten und zehnten Klassen einen verbindlichen Fehlerindex mit Auswirkung auf die Notengebung. Und damit alles auch in der Praxis funktioniert, enthält das Maßnahmenpaket auch Pläne zur Aus- und Fortbildung der Lehrer.

