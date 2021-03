Wiesbaden. Mehr als 333 000 Erst- und fast 158 000 Zweitimpfungen zum Schutz vor dem Coronavirus sind in Hessen mittlerweile verabreicht worden. Aus der zweiten Impfgruppe haben sich nach Angaben des Innenministeriums von Freitag bislang mehr als 603 000 Menschen registrieren lassen. Rund 35 000 Personen aus dieser zweiten Priorisierungsgruppe hätten ihre Impftermine bereits erhalten. Am Freitag hatten die Impfungen für die rund 1,5 Millionen Menschen zählende Gruppe begonnen.

Die zweite Impfgruppe umfasst Senioren im Alter von 70 bis 79 Jahren sowie Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Dazu zählen Menschen mit Trisomie 21, Personen mit Lungenkrankheiten sowie Menschen mit Demenz oder schweren psychischen Erkrankungen. Wegen ihres Berufs sind auch Ärzte, zahlreiche Pflegeberufe sowie auch teilweise Polizisten impfberechtigt. Erst kurzfristig wurden zudem die Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie das Kitapersonal in die zweite Priorisierungsgruppe aufgenommen. Am vergangenen Wochenende wurden nach Angaben des Ministeriums bereits rund 12 000 Personen dieser Gruppe im Rahmen der sogenannten Praxistage in den hessischen Impfzentren geimpft. Dabei habe es sich vor allem um Mitarbeiter von Haus- und Zahnarztpraxen gehandelt. Am kommenden Wochenende finde der zweite Teil der Praxistage statt. Auch die Pädagogen und Polizisten sollen im März ihre Corona-Schutzimpfungen erhalten können. lhe