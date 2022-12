„Der Wald ist noch nicht verloren“

Meistens schlief er im Wald, nur eine Plane schützte ihn vor Regen und Wind. Das Essen war sehr häufig kalt, täglich lief er mehrere Dutzend Kilometer. Unterwegs traf er sich aber immer wieder mit Förstern, Bürgern und Waldexperten. Gerald Klamer (55) hat den Wald so nah an sich rangelassen wie kaum jemand anderes. Was hat er gelernt?

Herr Klamer, Sie haben vor Ihrer Wanderung Ihren Beruf aufgegeben, Ihre Wohnung gekündigt und Ihr Auto verkauft. Sie haben mit Ihrem alten Leben komplett abgeschlossen. Wie geht es Ihnen jetzt?

Der Waldwanderer Gerald Klamer, geboren 1967, hat 25 Jahre als Förster in Hessen gearbeitet. Im Februar 2021 startete er seine 6000 Kilometer lange Wanderung durch alle bedeutenden Waldgebiete Deutschlands. Sie dauerte zehn Monate. In seinem Buch „Der Waldwanderer“ beschreibt Klamer das Abenteuer seiner Weitwanderung. Mehr Informationen gibt es unter www.gerald-klamer.de.

Gerald Klamer: Mir geht es sehr gut. Aber das war tatsächlich eine richtig große Entscheidung. Normalerweise schlafe ich gut, aber in den fünf Monaten, bevor es losging, sehr schlecht. Mein Unterbewusstsein hat mir immer gesagt: Was machst du da, wie kannst du nur deine Sicherheit aufgeben? Aber ab dem Tag, an dem es losgegangen war, wurde es richtig gut. Ich war mir immer sicher, dass es die richtige Entscheidung war.

Auch finanziell ist das doch ein Risiko?

Klamer: Ich habe 25 Jahre als Forstbeamter gearbeitet, hatte also Rücklagen. Und ich war natürlich auch für niemand anderen verantwortlich – meine Tochter hat inzwischen ihren Master und ist aus dem Gröbsten raus. Aber ich habe auch meine Ausgaben sehr stark reduziert – keine Miete mehr, kein Auto mehr. Da braucht man gar nicht so viel, wenn man anspruchslos ist.

Nur wenige Menschen haben den Mut, ihr Leben so radikal umzustellen.

Klamer: Ich konnte mir immer vorstellen, nochmals etwas ganz anderes zu machen. Mit Mitte 50 ist nochmals ein guter Zeitpunkt – man hat schon noch lange zu arbeiten bis 67, und ich fühle mich noch geistig und körperlich sehr fit. Jetzt lebe ich hauptsächlich von den Vorträgen und dem Buch, das ich geschrieben habe. Mein Leben ist komplett neu, ich bin wegen meiner Lebensgefährtin von Mittelhessen nach Stuttgart umgezogen. Ich weiß nicht, wie alles weitergehen wird. Aber ich bin schon an einem neuen Projekt in den Karpaten dran, und es gibt schon einen Vertrag für ein zweites Buch.

Sie haben auf Ihrer Wanderung deprimierende Kahlschläge und uralte Buchenwälder gesehen. Was ist bezüglich des Walds Ihre wichtigste Erkenntnis?

Klamer: Ganz plakativ gesprochen kann ich zwei Punkte nennen. Erstens: Es ist keineswegs zu spät für den deutschen Wald, er ist noch nicht verloren. Er hat gelitten, in manchen Regionen sieht es wirklich nach Katastrophe aus, aber das ist nicht überall so. Und zweitens: Zurzeit müssen wir alles unterlassen, was den Wald weiter schwächt, und alles tun, was ihn stabilisiert.

Was heißt das konkret? Was muss jetzt gemacht werden, um den Wald zu retten?

Klamer: Da gibt es vier zentrale Punkte. Erstens müssen die großflächigen Reinbestände von Fichten und Kiefern zu Mischwäldern umgebaut werden. Zweitens dürfen vor allem die Laubwälder nicht durch Holzeinschlag weiter aufgelichtet werden, weil dann die Bäume unter der starken Sonneneinstrahlung leiden. Also weniger Holzeinschlag, mehr Totholz im Wald. Heute hat ein Wirtschaftswald 300 bis 350 Kubikmeter Holzvolumen pro Hektar, alte Wälder haben 800 oder mehr.

Drittens?

Klamer: Drittens geht es um Aufforstung. Laut einer Studie der Technischen Hochschule in Zürich gibt es dafür ein weltweites Potenzial in der Größenordnung der USA. In Deutschland sind 32 Prozent bewaldet, das ist relativ viel für ein Industrieland, aber da geht noch mehr. Vor allem in den Höhenlagen der Mittelgebirge, wo jetzt überwiegend Milchwirtschaft betrieben wird, könnte man aufforsten. Die Milchwirtschaft ist sowieso kaum noch auskömmlich, und wenn der Staat entsprechende Anreize setzen würde, könnte man diese Potenziale erschließen. Aber wichtig wäre nicht Zwang, sondern Förderung. Und der vierte Punkt ist: Die Befahrung der Waldböden muss minimiert werden.

Warum ist das so wichtig?

Klamer: Der Boden wird stark verdichtet, und das schadet dem Wald enorm. Die Harvester können zehn Meter greifen, es braucht also alle 20 Meter eine Rückegasse. Damit kommt man auf 20 Prozent der Waldfläche, die befahren werden, und oft sind es deutlich mehr. Es wäre deshalb wichtig, den Abstand der Rückegassen auf mindestens 40 Meter zu erhöhen. In vielen Betrieben wird das schon so gehandhabt, und meistens verursacht das nur geringe Mehrkosten, wenn überhaupt. Ganz aktuell hat die Bundesregierung eine neue Richtlinie erlassen, wie der Wald gefördert werden kann. Dort wird ein Abstand von 30 Metern genannt. Das ist jetzt in der Politik angekommen, auch wenn es noch konsequenter sein müsste.

Was halten Sie von klimaresistenten fremden Baumarten als Lösung?

Klamer: Ich bin eher skeptisch. Es hat einfach nicht immer funktioniert. Selbst Bäume, die sich scheinbar über Jahrzehnte bewährt haben, machen plötzlich Probleme. Zum Beispiel die Douglasien in Rheinland-Pfalz, die es dort in großem Umfang gibt. Dort sind jetzt Pilze aufgetreten, die aggressiver zu sein scheinen als in ihrer ursprünglichen Heimat Nordamerika. Die Douglasie leidet deshalb unter großer Vitalitätsschwäche. Vor zehn Jahren hat man die Douglasie für die klimastabile Wunderbaumart gehalten, das ist passé. Oder die Küstentanne ist richtig invasiv geworden, weil sie sich rasant verbreitet und schnell wächst.

Muss die Ökologie jetzt Vorrang haben vor der Ökonomie?

Klamer: Ja. In der derzeitigen Situation müssen wir in erster Linie darauf achten, dass der Wald erhalten bleibt. Das ist das Gebot der Stunde. Und das muss gar kein Widerspruch sein. Der sehr naturnah wirtschaftende Stadtwald Lübeck ist auch wirtschaftlich erfolgreich, weil man dort vor allem auch den Aufwand reduziert hat.

Wie gut steht Baden-Württemberg da?

Klamer: Wo ich gearbeitet habe in Mittelhessen, gab es keinen einzigen intakten Fichtenbestand – eine Katastrophe. Ich war positiv überrascht, dass der Wald in Süddeutschland anders dasteht. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern gibt es diese Größenordnungen nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass sich die Fichte in höheren Lagen wohler fühlt und es hier mehr geregnet hat.

Und wie gut ist die Waldpolitik in Baden-Württemberg?

Klamer: Mein Eindruck ist, dass im Südwesten relativ stark auf nichtheimische Baumarten gesetzt wird. Aber die grundsätzlichen Probleme sind erkannt.