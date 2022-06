„Der Rechtsstaat ist eine ganz große Errungenschaft in diesem Land“

Wiesbaden. Der neue hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) will sich für einen „starken und liberalen Rechtsstaat“ einsetzen. Im Gespräch mit dieser Zeitung kündigte der bisherige Präsident des Staatsgerichtshofs auch Bemühungen um mehr Personal für die Justiz an.

Herr Poseck, Sie sind ein geachteter und gesicherter Präsident des Hessischen Staatsgerichtshofs und des Oberlandesgerichts Frankfurt. Ist da der Wechsel in das zunächst nur bis nach der Landtagswahl auf anderthalb Jahre befristete Amt des hessischen Justizministers nicht gewagt?

Roman Poseck will seine praktischen Erfahrungen als Richter in die neue Aufgabe einbringen. © PAul Müller

Roman Poseck: Ich bin diesen Schritt sehr bewusst und gerne gegangen. Ein wesentliches Motiv bei dieser Entscheidung ist, dass ich mir in Wiesbaden größere Gestaltungsmöglichkeiten verspreche für einen starken und liberalen Rechtsstaat und für eine leistungsfähige Justiz. Das liegt mir sehr am Herzen und ich glaube, dass es am Kabinettstisch und mit dem neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein eine gute Basis gibt, an diesen Zielen intensiv zu arbeiten. Dass ich auch etwas aufgebe, ist mir bewusst. Es ist mir auch nicht leicht gefallen, weil ich meine bisherigen Tätigkeiten ausgesprochen gerne ausgefüllt habe. Aber man muss im Leben zu Veränderungen bereit sein. Auch andere müssen in ihrem Berufsleben gewisse Risiken eingehen.

Was reizt Sie denn an der neuen Position?

Poseck: Das Aufgabenspektrum ist ein breiteres. Am Oberlandesgericht hat es sich auf die ordentliche Gerichtsbarkeit bezogen. Aber als Justizminister habe ich Verantwortung für alle Gerichtsbarkeiten und die Staatsanwaltschaften. Und ich bin zuständig für den Justizvollzug – auch eine sehr wichtige Aufgabe. Von daher ist die Bandbreite der Themen, die ein Justizminister zu bearbeiten hat, größer.

Als Hessens oberster Richter haben Sie mit Kritik an unzureichender Personalausstattung der Justiz kein Blatt vor den Mund genommen. Werden Sie es stemmen können, die zusätzlich benötigten Stellen zu schaffen?

Poseck: Meine praktischen Erfahrungen will ich in die neue Aufgabe einbringen. Es ist sicherlich ein Pluspunkt, dass ich weiß, wo in der Justiz der Schuh drückt. Und es trifft in der Tat zu, dass ich in den letzten Monaten immer wieder darauf hingewiesen habe, dass wir eine bessere personelle Ausstattung in der Justiz brauchen. Es ist daher auch eines meiner zentralen Anliegen als Justizminister, im Kabinett die personellen Anliegen der Justiz zur Geltung zu bringen und mit dazu beizutragen, dass die Justiz mehr Personal bekommt. Das ist eine Frage der Stellen, aber auch der Besetzung dieser Stellen. Wir brauchen auch die Menschen dafür. Ich bin optimistisch, dass wir an diesen beiden Punkten etwas bewirken können. Und ich bin sicher, dass diese Ziele auch die gesamte Landesregierung in den nächsten Monaten verfolgen wird.

Die Kosten dafür zu sichern, wird beim angestrebten Wiedereinhalten der Schuldenbremse wohl nicht einfach. Die hessischen Unternehmerverbände haben Ihre Berufung als „scharfsinnigen Verteidiger der Schuldenbremse“ ins Kabinett begrüßt, wohl wegen des Staatsgerichtshof-Urteils gegen das Corona-Sondervermögens.

Poseck: Die Schuldenbremse steht in der hessischen Verfassung. Damit gilt sie für jeden. Sie ist Maßstab für die Politik wie auch für das Verfassungsgericht. Die Schuldenbremse wird deshalb bei allen Entscheidungen der Landesregierung mit Kostenrelevanz Beachtung finden müssen. Von daher bin ich mir auch bewusst, dass die Stellenvermehrung in der Justiz nicht grenzenlos sein kann. Sie muss nach den Vorgaben der Verfassung ohne weitere Schulden finanziert werden.

Eine andere Hypothek für Sie als neuen Justizminister ist sicher die Kritik des Landesrechnungshofs an der schleppenden und dennoch kostspieligen Einführung der elektronischen Akte in der Justiz. Sehen Sie da Lösungswege?

Poseck: Die Digitalisierung in der Justiz ist eine Herkulesaufgabe, die größte, vor der wir aktuell stehen. Es ist auch klar, dass wir diese Aufgabe nicht von heute auf morgen stemmen können. Die Digitalisierung wird ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein. Ich will die elektronische Akte so schnell wie möglich einführen. Das ist im Interesse der Justiz, weil Abläufe damit effizienter gestaltet werden können und Doppelarbeit vermieden werden kann. Es kommt aber auch darauf an, dass die Einführung der elektronischen Akte sorgfältig vorbereitet ist und wir realistische und verlässliche zeitliche Abläufe haben. Ich will auch versuchen, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem großen Veränderungsprozess mitnehmen. Dieser kann nur mit und nicht gegen die Menschen gelingen.

Und wie sieht es mit der Aufarbeitung der Korruptionsaffäre bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft aus?

Poseck: Diese Korruptionsaffäre wird uns weiter beschäftigen. Sie ist ein Tiefschlag. Ich möchte mich ausdrücklich bei denjenigen entschuldigen, die in die Fänge eines mutmaßlich korrupten Oberstaatsanwalts geraten sind. Dabei denke ich auch an Beschuldigte in den Verfahren. Korruption in der Justiz rüttelt an den Grundfesten des Rechtsstaats. Deshalb müssen wir alles dafür tun, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die strafrechtliche Aufarbeitung ist jetzt in der Hand des Landgerichts Frankfurt am Main. Mein Augenmerk ist darauf gerichtet, dass sich so etwas nicht wiederholen kann. Wir müssen Strukturen haben, die das ausschließen. Dazu gehören effektivere Kontrollen, auch im Rahmen einer Innenrevision.

Sie haben als Präsident des Staatsgerichtshofs immer wieder das Rechtsstaatsprinzip betont und gegen Angriffe von rechts außen verteidigt. Wird das auch in Ihrer Arbeit als Minister eine Rolle spielen?

Poseck: Ich will mich für einen starken und liberalen Rechtsstaat einsetzen. Der Rechtsstaat ist eine ganz große Errungenschaft in diesem Land. Entgegen aller Unkenrufe bin ich davon überzeugt, dass unser Rechtsstaat auch heute gut funktioniert. Aber wir sehen, dass er immer wieder Anfeindungen ausgesetzt ist und Teile der Bevölkerung rechtsstaatliche Prinzipien in Zweifel ziehen oder angreifen. Wir haben auch in der Corona-Pandemie erlebt, dass Gruppen gerichtliche Entscheidungen missachten oder staatlichen Institutionen mit Missachtung gegenübertreten. An der Stelle müssen wir sehr klare Grenzen setzen und die Spielregeln des Rechtsstaats immer wieder deutlich machen.