Stuttgart. Genau genommen hat Winfried Kretschmann nur eine Binsenweisheit verkündet, als es mal wieder um die Frage eines möglichen Nachfolgers für ihn ging. „Das zweitwichtigste Amt hinter dem Ministerpräsidenten ist das des Fraktionsvorsitzenden einer Regierungspartei. Der Nachfolger war in der Regel Fraktionsvorsitzender.“ Und in seinem Fall sei das eben Andreas Schwarz. „Und ohne den läuft mal gar nichts.“ Rumms, da war es in der Welt. Und die halbe Republik wollte wissen: Wer ist Andreas Schwarz?

AdUnit urban-intext1

Klar ist zumindest: Selbst der 1,93 Meter große Winfried Kretschmann schaut zu dem grünen Fraktionschef auf. 2,01 Meter misst der 41-jährige Schlacks mit dem jungenhaften Gesicht und ragt aus jeder Runde heraus. Die Wurzeln des studierten Wirtschaftsjuristen liegen bei Stuttgart am Rande der Schwäbischen Alb. Hier in Kirchheim unter Teck, wo Schwarz während des digitalen Wahlkampfs zu einem Gespräch empfängt, ging er zur Schule, leistete Zivildienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jugendgemeinderat, Gemeinderat und Kreistag – immer war Schwarz engagiert, meist der Jüngste, immer am Ende in der Führungsposition.

Kein eigenes Auto

Nach dem Studium stieg Schwarz als Verkehrs- und ÖPNV-Experte beim Verband Region Stuttgart ein, bis er 2011 über das Zweitstimmenergebnis in den Landtag zog. 2016 holte er in Kirchheim für die Grünen das Direktmandat. Und dort lebt Schwarz noch immer mit Frau und achtjähriger Tochter. Ein eigenes Auto besitzt die Familie nicht.

An diesem Montag absolviert Schwarz in seinem Kirchheimer Büro digitale Wahlkampf-Termine, die Büroleiterin legt nebenher Autogrammkarten zurecht. Zunächst gibt es einen online-Plausch mit Sarah Wiener, TV-Starköchin und grüne Europaabgeordnete. Es geht um Agrarpolitik, gute Ernährung und bessere Bedingungen für Landwirte. Schwarz schreibt fleißig Stichworte mit, denen er nachgehen will.

AdUnit urban-intext2

„Eigentlich wollte ich mit ihr zusammen ins Kochstudio“, sagt Schwarz, der selbst gerne am Herd steht und ein Freund italienischer Küche ist. Der Austausch wird live auf Schwarz’ You-Tube-Kanal gestreamt, man verspricht sich, das persönliche Treffen bald nachzuholen. Später folgt noch ein Instagram-Chat mit dem grünen Sozialminister Manfred Lucha. So sieht Wahlkampf in Corona-Zeiten aus. Wenn es um Privates geht, ist Andreas Schwarz zurückhaltend. Der Sonntag gehört seiner Familie, mit seiner Tochter hätte er gerne mehr Zeit, um die Schwäbische Alb zu erkunden. Was er immer erzählt: Er ist leidenschaftlicher Rennradfahrer. Einmal im Jahr quält er sich zum Stilfser Joch in Südtirol hinauf, 48 Steilkehren, eine Schinderei, für die es gute Vorbereitung, eisernen Willen und das klare Ziel braucht, auf dem Pass anzukommen. Maximen, die Schwarz auch in der Politik verfolgt. Er gilt als detailkundiger Generalist, in Verhandlungen als bestens vorbereitet und trotz zugewandter Art als extrem beharrlich.

Schwarz hört genau zu, fixiert seine Gesprächspartner, erklärt viel und eindringlich. Und wehe, er hat den Eindruck, nicht verstanden worden oder nicht überzeugend gewesen zu sein. Dann fängt er noch mal von vorn an. Im Parlament ist es schwer, jemanden zu finden, der ein schlechtes Wort über ihn verliert. „Den Andi mögen alle“, heißt es fraktionsübergreifend – mit Ausnahme der AfD, über deren Auftreten im Parlament sich der ansonsten stets verbindliche Schwarz aus dem Nichts erregen kann. „Es macht mich wild, wie Muhterem Aras von der AfD angegangen wird“, schimpft er über die Angriffe der Rechtspopulisten auf die grüne Landtagspräsidentin.

Kämpfer für Gerechtigkeit

AdUnit urban-intext3

Überhaupt lässt ihn der Gedanke an Ungerechtigkeit enorm emotional werden. Sofort sucht er auf seinem iPad, omnipräsentes Arbeitsgerät, das Foto heraus, das ihn immer noch fast zu Tränen rührt: Die Leiche des dreijährigen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi am Strand von Bodrum im Mittelmeer, das vor fünf Jahren um die Welt ging. „Es lohnt sich, jeden Tag für eine bessere Welt zu kämpfen“, sagt Andreas Schwarz.

AdUnit urban-intext4

Seit 2016 führt er die grüne Landtagsfraktion an, mit 36 Jahren wurde er Fraktionschef. Mit seinem CDU-Pendant Wolfgang Reinhart organisiert er geräuschlos die Parlamentsmehrheit der Regierungspartner. Mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Neid wird in den anderen Fraktionen registriert, wie diszipliniert die meinungsstarken Individualisten der Grünen unter Schwarz funktionieren. „Ich führe durch Wertschätzung und Einbindung. Mein Führungsstil ist, alle Beteiligten mitzunehmen“, erklärt Schwarz dazu.

Dass er Kretschmanns Nachfolge anstreben würde, sollte der 72-Jährige erneut gewählt werden und sich vor Ablauf der dritten Amtszeit zugunsten eines Nachfolgers zurückziehen, käme Andreas Schwarz nicht über die Lippen. Und wo sieht er sich selbst in vier Jahren? ,,Wenn wir die Wahl gewinnen, in einer verantwortungsvollen Position in der Landespolitik.“