Der Lotse geht von Bord

Mit einem Coup hatte Ministerpräsident Kretschmann im Frühjahr 2021 für mehr Zug im für Corona zuständigen Sozialministerium gesorgt: Er stellte dem mitunter überlasteten Minister Lucha einen durchsetzungsfähigen Amtsleiter zur Seite: Uwe Lahl, Professor für Chemie und bekannt als bärbeißiger und konfliktfreudiger Staatsdiener. Von da an ging ein Ruck durchs Ressort. Jetzt geht der Coronakrisenmanager – 71 Jahre alt – in den verdienten Ruhestand. Die Pandemie ist nicht vorbei, das Virus ist da und verbreitet sich mit flottem Tempo. So gesehen ist der Abgang Lahls ein großer Verlust. Aber das düstere Schreckensgemälde ist auch nicht mehr angezeigt, mit 81 Covid-Patienten auf den Intensivstationen ist das Gesundheitssystem im Land nicht mehr überlastet. Zur Erinnerung: Vor einem halben Jahr hatten wir 670 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, es drohte der Kollaps.

© Foto: Achim Zweygarth

Alle Hoffnungen konzentrieren sich derzeit auf eine leichte Sommerwelle und eine harmlose Virusvariante im Herbst. Es gibt Stimmen in der Ärzteschaft, die sagen, dass sich vermutlich hochinfektiöse, aber nicht tödliche Varianten von Omikron durchsetzen werden. Aber das ist noch Spekulation. Zurzeit müssen Bürger und Bürgerinnen abwarten, was Wissenschaft und Politik ab Herbst an Impfungen vorschlagen. Das Land will bald eine eigene Impfstrategie vorlegen - das wird eine Bewährungsprobe fürs Team um Lucha, das ohne Lahl klarkommen muss.