Der Kampf der Kreativen in der Krise

Frankfurt/Main. Porträts sind die Leidenschaft von Alexandra Lechner. Die Frankfurter Fotografin porträtiert schwerpunktmäßig Führungskräfte und Mitarbeiter von Unternehmen – eine Tätigkeit, die sie wegen Corona im vergangenen Jahr zunächst nicht mehr ausüben konnte. „Innerhalb von drei bis vier Tagen hatten alle Kunden abgesagt oder die Termine verschoben, aber das Allerwenigste davon ist nachgeholt worden“, erinnert sich die 50-Jährige an den Beginn der Pandemie vor eineinhalb Jahren.

Die staatliche Soforthilfe habe ein Stück weit geholfen, doch viele Kosten seien weitergelaufen. Zur Zeit gibt es Aufträge, berichtet Lechner: „Doch es ist lang nicht auf dem Niveau von 2019.“ Unklar sei, wie es weiter geht – denn ihre Auftragslage hängt auch immer an der Konjunktur und der Situation der Unternehmen.

Die Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig Austausch und Solidarität in ihrem Beruf sei, der von Selbstständigkeit geprägt ist. So entstand in der Pandemie der Female Photoclub, dessen Frankfurter Gruppe aktuell eine Ausstellung zeigt, die sich mit Identität und Rollenfindung auseinandersetzt. „Wir wollen uns wieder zeigen, um wahrgenommen zu werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich jetzt nicht versteckt“, sagt die 50-Jährige. Sie hat eine Serie mit Mädchen beigetragen, die an der Schwelle zum Frausein stehen.

Anfangs viel Unsicherheit

Vergangenes Jahr zählte die hessische Kultur- und Kreativwirtschaft mindestens 127 500 Erwerbstätige, wie die Hessen Agentur mitteilt. Davon waren 20 300 Unternehmensinhaber sowie 12 000 freiberuflich tätig. Solo-Selbstständige hat die Krise besonders getroffen, wie mehrere Umfragen gezeigt haben.

Alexander Marczynski arbeitet als Kameramann und Bildregisseur beispielsweise für Unternehmen, wenn sie große Kongresse ausrichten. Mit der Pandemie wurden mehr und mehr Aufträge zunächst verschoben und dann ganz abgesagt, erinnert sich der 46-Jährige. Von staatlicher Hilfe zu profitieren, gestaltete sich schwierig: „Anfangs gab es viel Unsicherheit, wo man die Hilfen beantragen kann und für wen sie überhaupt gelten.“ Zunächst seien auch nur Betriebskosten erstattet worden, die bei ihm als Solo-Selbstständigem ohnehin gering seien.

Zwar gab es 2021 mit der Neustarthilfe ein mehr auf Selbstständige zugeschnittenes Angebot, doch seien derzeit die Kriterien völlig unklar, nach denen entschieden wird, ob diese später teilweise zurückgezahlt werden müsse. „Diese Unsicherheit belastet einen. Das ist eigentlich ein Unding.“ Geholfen habe das Angebot von Stipendien zur Weiterbildung. Dies habe er genutzt, um sich in Sachen Online-Veranstaltungen kundig zu machen – Wissen und Fähigkeiten, die der 46-Jährige gut brauchen kann. Denn er geht davon aus, dass viele Veranstaltungen weiter online stattfinden werden, auch nach Corona, weil das den Unternehmen Kosten spart.

Eine Chance, sich in Richtung Digitalisierung weiterzuentwickeln, hätten zahlreiche Kreative in der Krise gesehen, sagt Folke Mühlholzer, Geschäftsführer der Hessen Agentur. Dies mache Hoffnung für die Zukunft – auch wenn derzeit niemand Prognosen wagen könne. Bei den Hilfen sei nachgebessert worden, als beispielsweise klar gewesen sei, dass sie viele Solo-Selbstständige nicht erreichten. „Es gab keine Chance, diese Krise zu üben“, sagt Mühlhölzer. Die Auswirkungen seien auch sehr unterschiedlich. Während Teile der Kreativwirtschaft ihr Wachstum ungehindert fortsetzen oder sogar ausbauen konnten – etwa die Software- und Games-Industrie –, habe es andere sehr hart getroffen.

Fachleute fehlen

Wegen mangelnder staatlicher Hilfen hätten sich viele in der Branche umorientiert, sagt Veranstaltungstechniker Florian Gretzler, der als Toningenieur arbeitet. Auch er beschreibt schwierige Monate, in denen es zu wenig oder sich widersprechende Informationen gegeben habe und er von einer Stelle zur nächsten weitergeleitet worden sei. „Finanziell war es eine Katastrophe.“ Obwohl es derzeit wieder Veranstaltungen gibt, erwäge er, in eine Festanstellung zu wechseln. Keiner wisse, wie sich die Pandemie in den kommenden Monaten entwickele. Andere seien den Weg bereits gegangen. Dies werde sich in der Zukunft als größeres Problem erweisen. Wenn derzeit Konzerte stattfänden, fehlten dort bereits Fachleute etwa für das Licht. lhe

