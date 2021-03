Homberg/Ohm. Nach den Rodungen für den umstrittenen Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen hat die Baugesellschaft am Montag offiziell die Flächen übernommen. Diese werde jetzt die Vorbereitungen fortsetzen und dann mit den Bauarbeiten beginnen, erklärte die Projektgesellschaft Deges am Montag. Bis Ende 2024 solle der Hauptteil der Bauleistungen abgeschlossen sein. Umwelt- und Klimaschützer kündigten weiteren Widerstand gegen das Vorhaben an.

Für den Weiterbau der A49 waren Bäume im Dannenröder Forst und im Maulbacher Wald bei Homberg/Ohm (Vogelsbergkreis) sowie im Herrenwald bei Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf) gefallen. Während sich die Autobahnbefürworter weniger Verkehrsbelastung in Dörfern der Region und eine bessere Straßenanbindung erhoffen, sehen Umweltaktivisten das Projekt im Widerspruch zu einer umweltfreundlichen Verkehrswende. Deshalb hatten sie vor allem im Dannenröder Forst Baumhäuser und Barrikaden errichtet, die im vergangenen Herbst schrittweise von der Polizei geräumt wurden.

Die Bäume sind gefällt, nun steht der Lückenschluss der A 49 an. © dpa

„Es gibt keinen Grund, aufzuhören“, sagte „Noah“ vom Bündnis „Wald statt Asphalt“. „Nur weil die letzten Bäume gefällt sind, heißt das nicht, dass sich irgendwas an der sich anbahnenden Klimakatastrophe geändert hat. Deshalb müssen wir weitermachen und versuchen, einen Wandel herbeizuführen, mit dem wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können“, sagte er weiter. lhe