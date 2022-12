Defizite bei Drittklässlern

Stuttgart. Viele Drittklässler im Südwesten erreichen nicht die Mindeststandards für den Grundschulabschluss – sie weisen Defizite in der Rechtschreibung, beim Lesen sowie in Mathematik auf. Das ist das Ergebnis der jüngsten bundesweiten Vergleichsarbeiten (Vera), an denen 89 000 Jungen und Mädchen teilnahmen, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Laut der Studie erreichten mehr als 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus den dritten Klassen beim Lesen und in Mathematik nicht die Mindeststandards für den Grundschulabschluss, im Rechtschreiben waren es 34 Prozent. Zudem sei der Bildungserfolg noch zu stark vom sozialen Hintergrund abhängig. So erreichten 52 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, den Mindeststandard beim Lesen nicht.

GEW kritisiert Bildungspolitik

Der Bildungserfolg hängt weiter stark vom sozialen Hintergrund ab.

Unter den Kindern aus privilegierten Elternhäusern erreichten hingegen mit zehn Prozent deutlich weniger nicht den Mindeststandard, wie es weiter hieß. Die Unterrichtseinschränkungen während der Corona-Pandemie spielten bei der Vera-Studie eine gewisse Rolle, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Ergebnisse bestätigen die Resultate des IQB Bildungstrends 2021 – einer Studie, die regelmäßig die Kompetenzen bei Viertklässlern untersucht.

GEW-Chefin Monika Stein machte die Bildungspolitik der Grünen für das schlechte Abschneiden mitverantwortlich. Nach elf Jahren in der Regierung liege das Land bei den Grundschulen im Schüler-Lehrkräfte-Verhältnis bundesweit auf dem letzten Platz. Die Grundschulen seien die einzigen im Land, die keine einzige zusätzliche Stunde für individuelle Förderung erhielten. lsw