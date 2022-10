Das Ziel: keine neuen Schulden

Wiesbaden. Die hessische Landesregierung will trotz der hohen Ausgaben wegen der Energiekrise in Folge des Ukrainekriegs und der anhaltenden Auswirkungen durch die Corona-Pandemie an der Schuldenbremse festhalten. Hessen habe in der Zeit zwischen 2016 und 2021 nur im Jahr 2020 neue Schulden aufnehmen müssen, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Mittwoch in der Haushaltsdebatte zum Doppelhaushalt 2023/24 im hessischen Landtag in Wiesbaden. In den meisten anderen Jahren seien sogar Schulden getilgt worden. „Das ist ein Verdienst der Schuldenbremse“, betonte Boddenberg. „Und deshalb bin ich auch nicht bereit, die Schuldenbremse ohne Weiteres und vorschnell zur Disposition zu stellen.“

Die FDP-Fraktion begrüßte die Aussagen des Ministers. Das Aussetzen der Schuldenbremse dürfe keine Option für die Haushaltsaufstellung sein, betonte die Abgeordnete Marion Schardt-Sauer. Deutliche Kritik kam von der Linksfraktion. Die Schuldenbremse drohe das Land zu lähmen, mahnte Fraktionschef Jan Schalauske. Im Haushaltsentwurf seien weder die Inflation von aktuell rund zehn Prozent noch die absehbaren Belastungen aus den Entlastungspaketen des Bundes eingepreist, kritisierte der AfD-Abgeordnete Bernd-Erich Vohl. Der SPD-Vize-Fraktionschef Marius Weiß nannte den Haushaltsentwurf als in Teilen nicht seriös finanziert.

Die schwarz-grüne Landesregierung plant in den nächsten beiden Jahren deutliche Investitionen in den Klimaschutz, die Bildung, Justiz und Polizei sowie die Krankenhäuser. Der Haushaltsentwurf der Koalition sieht bereinigte Ausgaben von insgesamt 33,74 Milliarden Euro im kommenden und 34,78 Milliarden im Jahr 2024 vor. lhe