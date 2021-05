Frankfurt. Große Erleichterung nach der Bombensprengung im Frankfurter Nordend: Alles lief glatt, als Experten in der Nacht zum Donnerstag eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gezielt zur Explosion brachten. „Das war eine Meisterleistung“, bilanzierte der Leiter des Kampfmittelräumdienstes am Regierungspräsidium Darmstadt, Dieter Schwetzler. „Nicht mal eine Scheibe ist zu Bruch gegangen.“Die Bombe war am Mittwochmittag bei Baggerarbeiten in der Schwarzburgstraße neben einem Hochbunker entdeckt worden.

Zwar werden bei Bauarbeiten öfter Bomben gefunden, aber diesmal war es so brisant wie selten: Der Zünder war beschädigt, die Bombe hätte jederzeit hochgehen können. Und der Fundort lag in einem dicht besiedelten Gebiet. „Es war Gefahr in Verzug“, sagte Schwetzler. Normalerweise haben die Behörden mehrere Tage Vorlauf, diesmal musste es ganz schnell gehen. Binnen weniger Stunden mussten 25 000 Menschen ihre Häuser verlassen.

Der Kampfmittelräumdienst legte 4,5 Kilo Sprengstoff an die Bombe an. Knapp 50 Lastwagen karrten den ganzen Abend über tonnenweise Sand herbei, um den Blindgänger damit abzudecken und die Detonation abzuschwächen. Schwetzler und seine Kollegen zündeten die Bombe nach Mitternacht zwei Straßen weiter mit einem Fernauslöser. „Die Erde hat gebebt, aber richtig“, berichtete Schwetzler.

Noch in der Nacht konnten die Menschen zurück in ihre Häuser. Am Morgen freuten sich die Anwohner über einen Riesensandkasten: Kinder und Eltern kletterten auf die meterhohen Sandhügel. Die Sprengung hatte einen rund drei Meter tiefen und zehn Metern breiten Krater am Rande eines Spielplatzes hinterlassen. Selbst die Spielgeräte blieben unversehrt, nur ein paar kleine Bäume ragten schräg aus dem Sand.

Gefährlicher Einsatz

„Aufgrund von Bauart und Zustand der Bombe hatten die Sicherheitsbehörden dieses Mal äußerst schnell reagieren müssen und auch mit möglichen Schäden gerechnet“, teilte die Stadt am Morgen mit. „Auch der Aufwand an der Fundstelle zur Absicherung der kontrollierten Explosion war dieses Mal enorm.“

Die Einsatzkräfte waren mehr als zufrieden. „Alles ist sehr gut und sehr schnell gelaufen“, sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr. Die Polizei kontrollierte am Morgen die Umgebung auf Schäden – ohne welche zu finden. Beide können sich an keinen anderen Fall erinnern, an dem zwischen Fund und Entwarnung so wenig Zeit verging.

„Es war für alle eine Gefahr“, sagte Schwetzler. Nicht nur für Anwohner und Hilfskräfte, Kampfmittelräumdienst, Polizei und Feuerwehr, sondern etwa auch für die Lastwagenfahrer, die ihre Ladung in unmittelbarer Nähe der Bombe entladen mussten. Dass Kinder im Bomben-trichter spielten, verwunderte ihn: Im Sand könnten Splitter oder Bombenteile sein.

Weil die Evakuierungsaktion am Mittwoch länger als bis 22 Uhr andauerte, setzte die Stadt Frankfurt die nächtlichen Corona-Ausgangsbeschränkungen für das betroffene Gebiet vorübergehend aus. Damit sollte den Anwohner ermöglicht werden, nach Aufhebung der Sperrzone nachts in ihre Wohnungen zurückzukehren.

In Frankfurt gelten derzeit zwischen 22 und 5 Uhr coronabedingte Ausgangsbeschränkungen, die auf die Bundesnotbremse zurückgehen. Auch Corona-Infizierte oder Menschen in Quarantäne in dem Evakuierungsgebiet mussten wegen der Evakuierungsaktion ihre Wohnungen verlassen, für sie wurde eine spezielle Betreuungsstelle eingerichtet.

Im Evakuierungsgebiet mit einem Radius von 700 Metern lag auch das Krankenhaus Bürgerhospital. Dort wurden über 200 Personen im Sitzen oder Liegen aus dem Gefahrenbereich gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 300 Helfer seien im Einsatz gewesen. Die meisten Patienten wurden nach Angaben eines Sprechers nur innerhalb des Gebäudes verlegt. In der Eissporthalle wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet – inklusive eines speziellen Bereichs für Corona-Infizierte. Viele Menschen machten sich mit Gepäck auf den Weg aus der Sicherheitszone. Die Polizei kontrollierte die Evakuierung, auch ein Hubschrauber und eine Drohne standen bereit.

Die Kurzfristigkeit der Evakuierung überraschte Anwohner wie Carolin Fink. Über eine Lautsprecherdurchsage erfuhren sie und ihre Mutter von der Evakuierung. „Es hat schon eine Minute gedauert, ehe man das realisiert hat“, sagte die 16-Jährige. Daraufhin hätten sie ein paar Sachen gepackt und seien mit dem Auto zur Oma gefahren. lhe