Das sind die nächsten Öffnungsschritte

Mainz. Kontaktbeschränkungen, Gastronomie, Sport, Kultur und Freizeit: Von diesem Mittwoch an werden in Rheinland-Pfalz viele Corona-Beschränkungen gelockert. So können unter anderem Freibäder und die Innengastronomie unter Auflagen wieder öffnen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz ankündigte. Bei Außenaktivitäten sowie der Außengastronomie entfällt die Testpflicht „bei möglichst digitaler Kontakterfassung“.

Präsenzunterricht ab 14. Juni

Es können sich zudem wieder fünf Menschen aus fünf verschiedenen Haushalten treffen – plus vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder bis 14 Jahren. Die Schulen gehen bereits am 14. Juni – und damit eine Woche früher als geplant – wieder in den Präsenzunterricht für Alle. Für Volkshochschulen und andere Anbieter der außerschulischen Bildung gilt eine Person pro zehn Quadratmeter – auch für Kunst- und Musikunterricht. Für Kinder sind Gruppen mit bis zu 25 Personen erlaubt. In der Gastronomie dürfen Getränke und Speisen wieder an den Theken abgeholt werden, also etwa in den Biergärten und Pfälzer Waldhütten. Die Innengastronomie darf auch wieder öffnen, allerdings mit Test.

Hotels können ihre Gäste innen und außen bewirten, Frühstücksbuffet ist wieder möglich, auch die Sauna, Hallenbäder und Wellnessangebote wie Kosmetik können wieder öffnen. Es bleibt aber bei der Testpflicht alle 48 Stunden. „Das war ein dringend erforderlicher Schritt für unsere Branche“, sagte der Präsident des Landesverbandes im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), Gereon Haumann. Gastgeber, Mitarbeiter und Gäste erhielten mit diesem Öffnungsschritt nun die dringend benötigte Planungssicherheit, um in die Sommersaison in Rheinland-Pfalz zu starten. Freibäder und Badeseen dürfen mit einer Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent und anderen Auflagen wieder öffnen.

Training, inklusive Kontaktsport, im Freien in Zehnergruppen plus Trainer, Geimpfte und Genesene ist wieder möglich. Bei einer Inzidenz unter 100 sind 100 Zuschauer bei Kultur und Sport draußen erlaubt. Sinken die Zahlen unter 50, sind wieder 250 möglich. Auch Public-Viewing – bei der Fußball-EM – mit festen Plätzen wird dann erlaubt sein.

Die neue Verordnung gilt zunächst bis 20. Juni. Voraussetzung ist die stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Mit Beginn des Sommeranfangs am 21. Juni soll es weitere Lockerungen und einen neuen Stufenplan geben, der einen nächsten Öffnungsschritt für Anfang Juli vorsieht. Dabei gehe es unter anderem um größere Veranstaltungen, Weinfeste, Hochzeiten, Fachmessen, Bus- und Schiffsreisen, Flohmärkte sowie Bordelle. lhe