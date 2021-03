Stuttgart. In dieser Woche haben die Südwest-Grünen in einer zweiten Runde Sondierungsgespräche mit Vertretern von CDU, SPD und FDP geführt. Da die Grünen mit der CDU zuletzt fünf Jahre regiert haben, stellt sich bei einem weiteren möglichen grün-schwarzen Bündnis wegen der neuen Kräfteverhältnisse vor allem die Frage, wo sich die Christdemokraten noch bewegen. Bei einer Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP müssen alle Inhalte neu ausgelotet werden. Ein Überblick über die aktuelle Lage.

Wahlergebnis Die Landtagswahlen haben die Grünen mit 32,6 Prozent gewonnen. Die CDU stürzte auf ein historisches Tief ab und landete bei 24,1 Prozent. Die SPD kam auf genau elf, die FDP auf 10,5 Prozent. Für eine absolute Mehrheit sind 78 Sitze nötig. Grüne und CDU kämen zusammen auf 100 Sitze, eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP hätte zusammen 95 Sitze. Hätten sie einen Sitz mehr gewonnen, dann könnten auch Grüne und SPD eine Regierung bilden. mis

Die Grünen nennen den Klimaschutz als wichtigstes Thema. Wie sehen die Positionen hier aus?

In ihrem Wahlprogramm plädieren die Freien Demokraten dafür, nicht in Landesgrenzen, sondern global zu denken. Die FDP will den CO2-Ausstoß durch einen internationalen Emissionshandel deckeln und ein CO2-Limit einführen. Entscheidend sei hier das Engagement von Bürgern und Unternehmen, nicht vom Staat. Das sehen Grüne und SPD grundlegend anders. Sie wollen, dass die Politik einen ordnungspolitischen Rahmen schafft, um beim Klimaschutz voranzukommen. Die CDU hat den Grünen auf diesem Politikfeld schon vor Beginn der Sondierungen Entgegenkommen signalisiert. So dürften die Christdemokraten ihren Widerstand gegen eine Solarpflicht auf den Dächern sämtlicher Neubauten aufgeben. Für kontroverse Diskussionen – in beiden möglichen Regierungskonstellationen – dürften die Ziele beim Ökolandbau sorgen.

Welche offenen Fragen gibt es bei Fragen der Mobilität?

Die FDP will am Verbrennungsmotor festhalten, SPD und Grüne sehen einen Ausstieg als unvermeidlich an. Die FDP setzt auch auf synthetische Kraftstoffe und Wasserstoff. Hier sind die Grünen zwar offen, sie wollen aber vor allem die Elektromobilität vorantreiben. Kompromisse in einer Ampel scheinen möglich. Die CDU zeigt sich ebenfalls offen. Kommt es wieder zu Grün-Schwarz, wird es spannend sein, wie sich die CDU dann konkret beim Thema Verbrennungsmotor positioniert.

Wie stellt sich die Lage in der Bildungspolitik dar?

Die SPD pocht auf die Umsetzung von gebührenfreien Kitas, was Grünen und FDP zu teuer ist. Die SPD zeigte sich aber zuletzt offen für ein Stufenmodell. Bei den Schulen will die SPD ein Zwei-Säulen-System aus Gymnasien und integrierten Schulformen, was vor allem Gemeinschaftsschulen sein sollen. Mit den Grünen dürfte es hier Einigungschancen geben, während sich die FDP für ein mehrgliedriges Schulsystem stark macht – und die aus ihrer Sicht vorhandene Privilegierung der Gemeinschaftsschulen beenden will. Weiter will die FDP die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen. SPD und Grüne jedoch nicht.

Was ist bei den möglichen Bündnissen noch wichtig zu wissen?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) strebt ein stabiles Bündnis an. Dies spricht eher für eine Zweier-Koalition mit der CDU. Hier dürfte auch die Regierungsbildung nicht lange dauern. In seiner Partei gibt es aber viele Stimmen, die die Ampel befürworten. Auch aus Berliner Sicht könnte diese mit Blick auf die Bundestagswahl eine neue Option sein. Persönlich gilt CDU-Landeschef Thomas Strobl als Vertrauensperson Kretschmanns. Bei einer Ampel dürften die Grünen mit SPD-Landeschef Andreas Stoch keine Probleme haben. Ob sie mit dem kantigen FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke klar kommen, ist offen.

Schränkt die Corona-Krise den finanziellen Spielraum ein?

Kretschmann konnte in den vergangenen Jahren finanziell immer aus dem Vollen schöpfen – bis zur Corona-Pandemie. Jetzt hat sich die Lage verändert, und das Land hat im Doppelhaushalt 2020/2021 neue Schulden in Höhe von 13,5 Milliarden Euro aufgenommen. Dies schränkt den finanziellen Spielraum der neuen Landesregierung massiv ein.

Wie geht es nach dieser Sondierungsrunde weiter?

In der nächsten Runde kommt es offenbar zu einem Dreiergespräch zwischen Grünen, SPD und FDP, um die Gemeinsamkeiten aller drei potenziellen Partnern auszuloten.