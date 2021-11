Das Chaos auf den Straßen bleibt noch eine Weile

Wiesbaden. Mit einem großen Rumms soll am Samstag die Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden in Schutt und Asche gelegt werden. Wichtiger Mann an diesem Tag ist Sprengmeister Eduard Reisch. Zunächst soll er den Südteil des Bauwerks und wenige Sekunden später die Nordbrücke zu Fall zu bringen. Viele Anwohner und Pendler im Rhein-Main-Gebiet erhoffen sich von der Sprengung, dass zumindest die Straßen und Bahngleise unter der bisherigen Brücke bald wieder befahren werden können.

Regelmäßig Staus

Seit das marode Bauwerk Mitte Juni plötzlich gesperrt werden musste, bilden sich in der Landeshauptstadt regelmäßig zähe Staus. Der Hauptbahnhof ist vom Zugverkehr so gut wie abgeschnitten. Allerdings wird es nach der Sprengung noch eine Weile dauern, bis die Trümmer weggeräumt sind, wie die Autobahn GmbH des Bundes ankündigte.

Geplant sei, die Bahngleise zum Hauptbahnhof „nach Möglichkeit noch vor Weihnachten freigeben zu können“.

Die derzeitige Lücke der Autobahn 66, die vom Rheingau nach Wiesbaden und weiter nach Frankfurt führt, wird den Angaben zufolge frühestens 2023 mit dem Neubau der Brücke geschlossen. Der blockierte Abschnitt beeinträchtigt den Verkehr im gesamten westlichen Rhein-Main-Gebiet erheblich. An dem Bauwerk hatte sich der Überbau an einem Pfeiler abgesenkt, Betonbrocken waren herabgefallen.

Übertragung im Netz

Mit der Sprengung will die Autobahn GmbH den Start des Neubaus beschleunigen. Wie Sprengmeister Reisch Anfang Oktober erklärte, soll die Südbrücke mit einer sogenannten Kollapssprengung zu Fall gebracht werden, die Nordbrücke soll sich anschließend per Kippsprengung auf die Trümmer legen. An jedem Brückenteil waren dafür mehrere Hundert Bohrungen nötig.

Reisch hat bereits zahlreiche spektakuläre Sprengungen geleitet, darunter 2014 den Fall des 117 Meter hohen AfE-Towers in Frankfurt. In diesem Jahr brachte die Reisch Sprengtechnik GmbH aus Apfeldorf in Bayern unter anderem den 46 Meter hohen Förderturm einer ehemaligen Schachtanlage im nordrhein-westfälischen Datteln und die Brücke „20. Jahrestag der DDR“ in Brandenburg an der Havel nieder.

Die Sprengung der Salzbachtalbrücke wird per Livestream ins Internet übertragen. Polizei, Stadt und Autobahn GmbH riefen Schaulustige auf, zuhause zu bleiben. Vor Ort gebe es aus Sicherheitsgründen keine Möglichkeit, sich die Sprengung anzuschauen. Rund um die Brücke wird ein Sicherheitsbereich von 250 Metern eingerichtet, in dem der Aufenthalt verboten ist.

Wohngebiete abgesperrt

Dies wird die Polizei unter anderem mit Wärmebildkameras überwachen. Bereits am Freitag werden zahlreiche Straßen und Wohngebiete in der Nähe abgesperrt. Auch ein Abschnitt der Bundesstraße 263 ist betroffen.

Direkt nach der Sprengung werden die Arbeiten nach Angaben der Autobahn GmbH „zügig weitergehen“. Dazu sollen noch am Samstagnachmittag 15 Kettenbagger sowie drei Radlader anrücken, um die gesprengte Brücke zu zerkleinern. 15 000 Tonnen Abbruchmaterial aus Beton und Stahl müssen verarbeitet werden. Sollten Nebel oder Starkregen eine Sprengung am Samstag unmöglich machen, ist als Ausweichtermin der Sonntag vorgesehen.