Corona-Pandemie hat die Integration ausgebremst

Wiesbaden. In Hessen leben mehr als 2,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Mit einem Anteil von 36 Prozent der Einwohner, die entweder selbst im Ausland geboren wurden, oder zumindest ein nichtdeutsches Elternteil haben, wird das Bundesland somit nur noch vom Stadtstaat Bremen übertroffen. Das geht aus dem sogenannten Integrationsmonitor der Landesregierung hervor, den Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Montag in Wiesbaden vorgestellt hat. Demnach hat die Corona-Pandemie auch der Eingliederung der Menschen in die hiesige Gesellschaft einen kleinen Dämpfer versetzt, ihr aber auch nicht nachhaltig geschadet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als ein wichtiges Indiz für die fortschreitende Integration benannte Klose die bei den Betroffenen abgefragten Bekenntnis zum neuen Heimat- oder dem Herkunftsland: Die klare Mehrheit von 54 Prozent der Zugewanderten identifiziert sich demnach ganz oder eher mit Deutschland, nur zehn Prozent mit dem eigenen oder dem Herkunftsland von Vater oder Mutter. Die übrigen 34 Prozent gaben an, sie fühlten sich mit beiden Ländern gleichermaßen verbunden. Dem aus offiziellen Statistiken, Befragungen und wissenschaftlichen Erhebungen erstellten Integrationsmonitor zufolge stieg der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen seit dem Jahr 2005 von 24 auf 36 Prozent. Rund die Hälfte von ihnen hat aber einen deutschen Pass.

Türkei vor Polen und Kasachstan

Unter den Herkunftsländern der Menschen mit Migrationshintergrund oder ihrer Eltern liegt die Türkei mit 306 000 Personen deutlich vorne, gefolgt von 180 000 aus Polen und 104 000 aus Kasachstan. Auf Platz vier und fünf folgen die Russische Föderation, und Italien. Aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn Ende Februar 55 000 Flüchtlinge in Hessen registriert worden. Da sich Ukrainer 90 Tage lang visafrei in Deutschland aufhalten können und zunächst nicht bei den Behörden melden müssen, dürfte die tatsächliche Zahl laut Klose noch höher liegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die meisten Zuwanderer kamen aus familiären Gründen nach Hessen. Der Anteil der Asylbewerber nahm nach dem großen Zustrom von Flüchtlingen 2015 ab, sank in der Corona-Pandemie weiter und stieg erst seit vergangenem Jahr durch Flüchtlinge aus Afghanistan wieder etwas an.

Unter der Corona-Pandemie hat die Inanspruchnahme der Integrationskurse für Zuwanderer nach Angaben Kloses gelitten, obwohl sich viele Veranstalter um größere Räume oder digitale Alternativen bemühten. Für letzteres fehlten aber vielen Flüchtlingen die technischen Voraussetzungen. Nach einer Weile wurden die Integrationskurse vor Ort dann aber schnell wieder aufgenommen.

Corona sorgte jedoch noch für weitere Probleme: 26 Prozent der befragten Menschen mit Migrationshintergrund beklagten, ihre Arbeit habe sich als Folge der Pandemie verschlechtert – bei denen ohne Migrationshintergrund waren es nur 19 Prozent. Ähnlich sieht es bei der Verschlechterung der Einkommen mit 25 zu 13 Prozent und beim Rückgang sozialer Kontakte mit 64 zu 56 Prozent aus. Häufiger gestresst fühlten sich in der Pandemie 54 Prozent der Zuwandererfamilien, aber nur 36 Prozent der anderen Befragten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Anteil der Arbeitslosen mit nichtdeutschem Pass stieg in der Corona-Zeit auf 10,6 Prozent wieder an, ging aber insgesamt seit 2008 zurück. Auch von Langzeitarbeitslosigkeit sind Ausländer der Erhebung zufolge fünf Mal häufiger betroffen als deutsche Arbeitnehmer. Laut Klose liegt das vor allem daran, dass Nichtdeutsche in prekären oder anderen krisenanfälligen Beschäftigungen noch immer überrepräsentiert sind.

Häufig höherer Schulabschluss

In den hessischen Kitas kommen inzwischen 35 Prozent der Kinder aus Familien mit nichtdeutscher Familiensprache. Dennoch ist die Zahl der Kinder aus Migrationsfamilien mit höherem Schulabschluss in den letzten Jahren gewachsen, ihr Anteil liegt aber bei den Abiturienten mit 21 zu 37 Prozent immer noch deutlich niedriger als bei Kindern ohne Zuwanderungshintergrund. Umgekehrt ist es bei den Kindern mit Hauptschulabschluss, hier beträgt das Verhältnis 24 zu 13 Prozent. Mit Sprachkursen und der Vermittlung von Ausbildungsangeboten will das Land die Chancen weiter verbessern helfen.