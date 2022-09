Corona-Lage entspannt sich

Stuttgart. Die Corona-Lage in den Kliniken im Südwesten entspannt sich weiter. Auf Normalstationen wurden nach Angaben des Landesgesundheitsamtes von Donnerstag zuletzt 825 Menschen mit Covid-19 behandelt. Das waren 125 weniger als eine Woche zuvor. Das Amt unterscheidet dabei nicht, ob ein Mensch wegen oder mit einer Infektion in Behandlung ist. Auf den Intensivstationen lagen mit 79 Menschen nahezu genauso viele Patienten wie vor einer Woche (76).

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug 165,4 nach 181,2 am Donnerstag der vergangenen Woche. Allerdings liefern diese Angaben nur ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Insgesamt sind den Angaben nach seit Ausbruch der Pandemie 4 393 776 Corona-Infektionen in Baden-Württemberg bestätigt worden. lsw