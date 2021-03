Stuttgart. Er galt als Manager der Corona-Krise im baden-württembergischen Sozialministerium. Als Ministerialdirektor war Wolf-Dietrich Hammann der Amtschef, über dessen Tisch alle Verordnungen und Einkäufe gingen. Nun bat der 66-Jährige völlig überraschend um die Versetzung in den Ruhestand – keine zwei Monate vor der Neubildung einer Regierung. Noch erstaunlicher wird Hammanns Abschied durch die Nachfolgelösung: Mit Uwe Lahl übernimmt den Krisenjob mitten in der dritten Welle übergangsweise ein 70-Jähriger, der bisher Amtschef im Verkehrsministerium war.

„Besonders hervorzuheben sind seine hervorragenden Leistungen und sein enormer Einsatz im letzten Jahr“, würdigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Spitzenbeamten in der Pressemitteilung, in der Hammanns Ausscheiden angekündigt wurde. Dabei hatte der Grünen-Regierungschef nach Angaben aus sicheren Quellen durchaus einen Anteil an dem Wechsel im Hauruckverfahren. Insider berichten von einem Gespräch von Kretschmanns rechter Hand mit Hammann Mitte letzter Woche. Da habe Florian Stegmann, der Chef der Staatskanzlei, Druck ausgeübt, um Hammann zum Rückzug zu bewegen. Dann ging es ruckzuck. Schon am Samstag verabschiedete er sich von seinen Kollegen per E-Mail.

Eine große Wahl hatte Hammann nicht. Denn als Ministerialdirektor ist er politischer Beamter, und ein solcher kann vom Regierungschef jederzeit ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Auf diese Möglichkeit habe Stegmann hingewiesen, heißt es aus dem Umkreis von Hammann.

Über die wahren Gründe des Rauswurfs lässt sich nur spekulieren. Hammann selbst lehnt eine Stellungnahme ab. Der Ministeriumssprecher weist auf die hohe Arbeitsbelastung des Amtschefs hin, der das ganze Corona-Jahr über jedes Wochenende durchgearbeitet habe. Ganz so scheint es nicht gewesen zu sein. Insider berichten, Hammann habe erst kurz vor der Landtagswahl, als die dritte Welle im Anmarsch war, eine Woche Urlaub genommen. Das habe in Kretschmanns Regierungszentrale das Fass zum Überlaufen gebracht.

In den letzten Monaten stand das Sozialministerium immer wieder in der Kritik, Entscheidungen würden zu lange dauern, Verordnungen kämen zu spät, zu viele Maßnahmen würden von den Verwaltungsgerichten wieder einkassiert. Seit Wochen sorgt die Vergabe von Impfterminen für Frust bei den Bürgern. Minister Manfred Lucha (Grüne), glaubt einer seiner Kritiker, „will mit der Trennung von seinem Amtschef seinen eigenen Kopf retten“.

Kretschmann stellte zwar den Neuen als „erfahrenen und krisenerprobten Nachfolger“ vor. Dass er ein Ministerium führen kann, hat Lahl bewiesen. Doch die Pandemie ist für ihn Neuland. Seinen Abschied aus dem Verkehrsministerium habe er sich anders vorgestellt, schreibt er den Kollegen. Im Brief heißt es zum Schluss: „Machen Sie es gut – und wünschen Sie mir und uns allen ein Happy End.“