Corona-Förderkurse für Schüler beginnen

Stuttgart. Corona ist nicht vorbei, aber immerhin beginnt in Baden-Württemberg das Förderprogramm, mit dem die Schüler die Lernlücken schließen sollen, die in den Vorjahren entstanden sind. 130 Millionen Euro investiert das Kultusministerium im laufenden und im nächsten Schuljahr. Das Nachholprogramm „Lernen mit Rückenwind“ soll nach dem Willen von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ein System werden, das sich ständig weiterentwickelt.

Wie sieht das Angebot genau aus?

Je nach Bedarf organisieren die Schulen ihr eigenes Förderangebot. Schwerpunktfächer sind Mathematik und Deutsch. Die Schulen können dabei auf eigene Lehrkräfte zurückgreifen, die zur Mehrarbeit bereit sind, oder mit externen Assistenten und Kooperationspartnern wie Nachhilfeinstituten oder Volkshochschulen zusammenarbeiten. Die Förderkurse können in den Unterricht integriert sein, so dass Helfer mit Schülern oder Kleingruppen Lerneinheiten wiederholen. Außerdem gibt es Kurse nach dem Unterricht, und die Schulen können Bildungsgutscheine ausgeben, die an Nachhilfeinstituten oder Volkshochschulen eingelöst werden.

Welche Schüler sind betroffen?

Das Kultusministerium geht davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der Schüler wegen der Pandemie Förderbedarf haben. Das sind bei 1,5 Millionen Schülern in Baden-Württemberg zwischen 300 000 und 375 000 Jungen und Mädchen. Noch sind keine systematischen Auswertungen darüber veröffentlicht, welche Lücken Corona bei den Schülern gerissen hat. Aber die Indizien, die die Bildungsforschung liefert, werden dichter. Als Faustformel gilt, dass Schüler, die schon vor Corona Schwierigkeiten hatten, in der Pandemie weiter zurückgefallen sind.

Was weiß die Bildungsforschung?

Olaf Köller, Professor am Leibnitz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel und einer der Päpste der deutschen Bildungsforschung, geht davon aus, dass von März 2020 bis heute Grundschulen ein Drittel bis ein halbes Schuljahr weniger Lernfortschritte gemacht haben als üblich. In den Sekundarstufen betrage der durchschnittliche Lernrückstand etwa ein Vierteljahr. Das hat Köller dem frisch gegründeten Online-Magazin „Schulmanagement“ aus Tübingen vor kurzem erzählt. Den Hauptförderbedarf sieht der Pädagoge bei Grundschülern.

Müssen Schüler den Unterricht machen?

Die Teilnahme an den Förderkursen ist für die Schüler nicht Pflicht, sondern freiwillig. Aber die Lehrer, die in den vergangenen Schulwochen den Wissensstand ihrer Schüler erhoben haben, werben dafür bei allen Kindern und Jugendlichen, die aus ihrer Sicht Hilfe brauchen.

Wie sieht die Förderung konkret aus?

Das Modell ist flexibel angelegt, jede Schule erstellt laut Ministerium ein eigenes Förderkonzept. Das kann von Schule zu Schule und von Klasse zu Klasse anders aussehen. Grundsätzlich können Schüler je nach ihrem Förderbedarf ganzjährig, halbjährig oder nur einige Wochen lang Stützunterricht erhalten, um ihre Lernlücken zu schließen.