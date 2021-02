Mainz. So wenige Straftaten hatte die Polizei in Rheinland-Pfalz zuletzt kurz nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung erfasst: Im Corona-Jahr 2020 sank die Zahl der registrierten Delikte nach Angaben des Innenministeriums auf den niedrigsten Stand seit 1992. Insgesamt gut 230 000 Straftaten wurden den Polizeibehörden bekannt, das waren etwa 11 000 weniger als noch im Jahr 2019. Gleichzeitig konnte die Polizei so viele Straftaten aufklären wie noch nie, seit die Kriminalstatistik im Jahr 1971 erstmals bundesweit einheitlich erhoben wurde.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) führte diese Entwicklung am Mittwoch auch auf die Einflüsse der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns im Frühjahr 2020 zurück. Damals war das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie wochenlang weitgehend heruntergefahren worden, die Menschen wurden aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. Für einige Straftaten fehlte somit schlicht die Gelegenheit – zum Beispiel für Ladendiebstähle, weil eben zahlreiche Geschäfte über längere Zeit geschlossen waren.

Außerdem wurde weniger in Wohnungen eingebrochen. Die Zahl der erfassten Fälle lag um etwa ein Fünftel niedriger als im Jahr davor, wie das Innenministerium berichtete. Die 2627 Taten, da sind versuchte Wohnungseinbrüche mit eingerechnet, bedeuteten ebenfalls den niedrigsten Stand seit 1971.

Wie Lewentz weiter erläuterte, hatte der zweite Lockdown ab November dagegen bislang nur geringfügige Auswirkungen auf die Kriminalstatistik für 2020. Die damit verbundenen Veränderungen würden überwiegend erst in der nächsten Statistik deutlich. lrs