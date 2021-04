Corona bremst den Bau von Sozialwohnungen

Stuttgart. Als „besonderes Herzensanliegen“ beschreibt die Vorstandschefin der landeseigenen L-Bank, Edith Weymayr, die Schaffung von bezahlbaren Wohnungen. Nach einem von vielen Rekordzahlen geprägten Corona-Jahr muss die Förderbank aber ausgerechnet an dieser Stelle einen Rückgang vermelden. Die Mietwohnungsförderung ist in Baden-Württemberg um 2,3 Prozent auf 770 Millionen gesunken. Als Ursache sieht Weymayr die Pandemie: Die Baugesellschaften hätten durch die Kontaktbeschränkungen Probleme beim Start von neuen Projekten gehabt. Dagegen ist die Eigentumsförderung um 25 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro gestiegen. Profitiert hätten besonders Familien mit Kindern, bilanziert die Bankchefin.

Die Bauwirtschaft sieht Weymayr auch für das laufende Jahr als Stütze der Konjunktur in der Corona-Krise. In der Industrie entspanne sich die Situation ebenfalls. Ansonsten gebe es große Unterschiede. Im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor dagegen zeige sich vielfach eine weitere Zuspitzung der Lage. Die steigenden Infektionszahlen und die schleppenden Impffortschritte würden gerade den zum Jahreswechsel herrschenden Optimismus auf die Probe stellen: „Die zunächst prognostizierten Wachstumszahlen werden wir nicht erreichen.“

Für die Förderbank selbst war die Abwicklung der Corona-Hilfen ein „immenser Kraftakt“, erläutert Weymayr. 2,7 Milliarden Euro Stützungsgelder zahlte die L-Bank an rund 270 000 Unternehmen aus. Sonderprogramme hatte die grün-schwarze Regierung für den Hotel- und Gaststättenbereich und für die Bustouristik entwickelt.

Trotz der großen Verzögerungen bei der Auszahlung der Überbrückungshilfen Ende letzten Jahres verteidigte Weymayr die Übertragung dieser Aufgabe an den Bund. Es seien höhere Hürden notwendig gewesen: Die von den Ländern organisierte Soforthilfe davor sei ein Einfallstor für Betrüger gewesen. Misslich sei für die Unternehmen gewesen, dass die Auszahlung über die bundesweite Plattform so lange gedauert habe.

Eine Erklärung schuldig blieb Weymayr für den starken Rückgang der geförderten Unternehmen. Nur noch 8400 Firmen nahmen normale Hilfsprogramme in Anspruch. Dies waren 30 Prozent weniger als 2019. Die Fördersumme blieb mit 3,1 Milliarden Euro stabil. Der Anstieg der durchschnittlichen Fördersumme habe mit Verschiebungen innerhalb der verschiedenen Programme zu tun. Genau wusste die L-Bankchefin dagegen, dass mit dem Geld 325 000 Arbeitsplätze gesichert und 9300 neu geschaffen wurden.

Offenkundig stößt die Bank in der Niedrigzinsphase an die Grenzen ihrer bisherigen Förderpolitik. „Aktuell stehen wir vor der großen Aufgabe, gemeinsam mit dem Land dafür zu sorgen, dass die Transformation der Wirtschaft nicht an fehlenden impulsgebenden Finanzierungen scheitert“, sagt Weymayr. Dabei seien Negativzinssätze eine Option. Den Kommunen zahlt die L-Bank bereits seit Januar Geld, wenn sie Zukunftsinvestitionen finanzieren. Die Nachfrage sei „angemessen“. Konkrete Zahlen nannte sie nicht.

