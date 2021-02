Stuttgart. Klimaaktivisten haben in Baden-Württemberg gefälschte CDU-Wahlplakate aufgehängt. Man habe je mehrere Dutzend Plakate in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg, Ulm, Karlsruhe und Konstanz verteilt, um die Klimapolitik der Partei zu kritisieren, teilte am Donnerstag die Organisation „Extinction Rebellion“ mit, die sonst mit Blockadeaktionen bei Klimademos für Aufsehen sorgt. Die orangenen Plakate sehen auf den ersten Blick aus wie die Original-Wahlplakate der CDU. Allerdings haben die Klimaaktivisten die Sprüche abgeändert. Dort steht etwa „CDU, weil uns die Zukunft der Kinder am Arsch vorbei geht“.

„Tag für Tag werden unsere Lebensgrundlagen ein Stück mehr zerstört, auch aufgrund der Klimapolitik der CDU“, sagte Pressesprecher Simon Meier. „Daher waren wir so frei und haben die Wahlplakate an die Realität angepasst.“

Mit ihrer Plakatkampagne hatte die CDU bereits in den vergangenen Wochen viel Spott auf sich gezogen. Zahlreiche User im Internet hatten sich über die Motive lustig gemacht – unter anderem über den Spruch: „CDU wählen, weil wir Verbrecher von heute mit der Ausrüstung von morgen jagen.“ Daraus machten Twitter-User „Wir Verbrecher von heute“.