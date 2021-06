Büros als Orte der Begegnung

Wächtersbach/Witzenhausen. Es spart Zeit und Energie und verbindet Natur und Arbeit: Das Coworking, bei dem unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu arbeiten, wird auch auf dem Land immer mehr zum Trend. „Die ländlichen Regionen sind als Lebensraum wieder sehr attraktiv geworden. Daher braucht es dort auch Arbeitsorte“, sagt Andreas Pfnür, Leiter des Fachgebiets Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Darmstadt. Viele Menschen wollten heimatnah arbeiten. Gleichzeitig wünschten sie sich einen „dritten Raum“ jenseits von Homeoffice und Büro.

AdUnit urban-intext1

„Zufriedener und produktiver“

„Untersuchungen haben ergeben, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer anderen Arbeitsumgebung als im Büro oder im Homeoffice zufriedener und produktiver sind“, erläutert Pfnür. Die Pandemie habe die Wahrnehmung zusätzlich dafür geschärft, wie wichtig die Arbeitsumgebung ist. Dass Coworking-Flächen inzwischen auch auf dem Land zu einer Alternative zum klassischen Büro oder dem Heimarbeitsplatz geworden sind, davon profitieren laut Pfnür aber nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, sondern auch die Kommunen.

„Es gibt dort oftmals viele ungenutzte Gebäude.“ Sie könnten durch das gemeinschaftliche Arbeiten wieder zu einem Ort der Begegnung und der Ortskern wieder attraktiver werden, so Pfnür.

„Ich sehe langfristig ein riesiges Potenzial für das Coworking im ländlichen Raum“, sagt auch Oliver Till vom Coworking-Anbieter Kinzig Valley in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis). Das Unternehmen bietet dort und in Wächtersbach mit jeweils gut 30 Plätzen sowie drei Partnerflächen in der Umgebung offene Arbeitsräume und Beratungen für Gründer an. „Langfristig werden wir stark vom Wandel der Arbeitswelt profitieren. Die Menschen wissen jetzt, dass flexibles Arbeiten möglich ist“, glaubt Till von Kinzig Valley. lhe

AdUnit urban-intext2