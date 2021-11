Bürger wollen die Demokratie

Wiesbaden. Zerstörung, Flucht und nackte Not: Die großen Städte liegen in Trümmern. Die Schrecken von zwölf Jahren Nazi-Diktatur sind noch allgegenwärtig. Beim Thema Demokratisierung drücken die Amerikaner in ihrer Besatzungszone aber schon schnell nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufs Tempo. Vor 75 Jahren fanden im Land Hessen, das es in dieser Form so vorher noch nicht gegeben hat, am 1. Dezember 1946 die ersten freien Wahlen zu einem Landtag statt und mit ihnen die Abstimmung über die demokratische Verfassung. Die hessische Landesregierung will die Geburtsstunde der Demokratie mit einem ganztägigen Programm mit Gottesdienst, Sondersitzung des Landtags, einem Festakt und einer Lasershow am 1. Dezember feiern.

„Die kurze Zeitspanne erklärt sich durch das Drängen der Amerikaner, also der Besatzungsmacht für den hessischen Raum – die drängte auf eine rasche Demokratisierung des Landes“, sagt der Experte für die politische und parlamentarische Geschichte Hessens, Walter Mühlhausen, über den Wunsch der Amerikaner nach schnellem Handeln. Nach Angaben des Geschäftsführers und Vorstandsmitglieds der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg haben Amerikaner den Prozess so kurz nach Kriegsende auch gegen den Willen der politisch Verantwortlichen im Land angeschoben. Die hätten die Deutschen noch nicht reif gehalten für ein demokratisches Votum. „Die wollten noch ein bisschen warten mit dem Ganzen.“

Eisenhower machte ersten Schritt

Doch die Amerikaner machten schnell nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945 in ihrem Einflussgebiet Nägel mit Köpfen. Der amerikanische Oberbefehlshaber in Europa und spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower machte bereits im September 1945 einen Schritt auch hin zur späteren föderalen Struktur der Bundesrepublik. In der Proklamation Nummer 2 der amerikanischen Militärregierung heißt es: „Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt an als Staaten bezeichnet werden. Jeder Staat wird eine Staatsregierung haben.“

Per Volksentscheid gewählt

Die Gebiete waren Groß-Hessen, Württemberg-Baden und Bayern und in allen Gebieten wurde auch schnell der Weg für Verfassungen geebnet. In Württemberg-Baden wurde diese am 28. November 1946 angenommen und sieben Jahre später durch die Verfassung des neuen Landes Baden-Württemberg aufgehoben. In Hessen und Bayern folgte dieser Schritt per Volksentscheid bei gleichzeitigen Landtagswahlen am 1. Dezember. Die beiden Länder haben somit die ältesten noch gültigen Verfassungen der Nachkriegszeit.

„Es ist eine Verfassung, die eine breite sozialpolitische Komponente hat, die sich ausdrückt in weiten Mitbestimmungsrechten, in einer Sozialisierung, vor allen Dingen auch in der Schul- und Lernmittelfreiheit“, sagt Mühlhausen über Hessen. Aber es gibt auch Kritik, zum Beispiel das Aussperrungsverbot in Artikel 29, weil es die Gleichwertigkeit der Waffen bei wirtschaftlichen Streitigkeiten nicht sichere. Dazu sei auch vor Gerichten gestritten worden, wenn Unternehmer dagegen klagten. Über den Artikel 41 musste neben der Zustimmung zur Verfassung eigens ein Referendum entscheiden, weil er die Sozialisierung der Leitindustrie vorsieht.

Nach Auffassung von Mühlhausen hat sich die Verfassung als ein Organisationsprinzip auf Länderebene aber bewährt. „Sie ist eine Erfolgsgeschichte.“ Und es habe auch immer wieder Neuerungen gegeben wie die Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten, die Absenkung des Wahlalters, die Verlängerung der Legislaturperiode oder 2018 die Abschaffung der Todesstrafe. Diese war allerdings mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 Makulatur, weil in diesem Fall Bundesrecht Landesrecht brach.

Ausgearbeitet wurde ein erster Verfassungsentwurf von Politikern wie Ludwig Bergsträsser (SPD), Heinrich von Brentano (CDU), Leo Bauer (KPD) oder dem späteren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Ein im Juni 1946 gewähltes Verfassungsparlament arbeitete die am 1. Dezember zur Abstimmung gestellte Fassung aus. Bei der Wahl des ersten Landtages wurden die Sozialdemokraten mit 42,7 Prozent stärkste Partei. Die CDU erreichte 30,9, die liberale LDP 15,7 und KPD 10,7 Prozent. Für die Verfassung stimmten fast 77 Prozent der Wähler. Der Sozialdemokrat Christian Stock wurde am 20. Dezember 1946 der erste Ministerpräsident, der von einem aus freien Wahlen hervorgegangenen Parlament gewählt wurde.

Aktionen und Festakte

Hessen feiert seit Wochen mit verschiedenen Aktionen wie der Beleuchtung des Landtags in Wiesbaden den Geburtstag seiner Demokratie. Am 1. Dezember soll es nach Angaben der Staatskanzlei zunächst einen Gottesdienst in der Wiesbadener Marktkirche geben. Nach einer Sondersitzung des Landtags sollen dann mehrere Menschen mit der höchsten Auszeichnung des Landes, der Wilhelm Leuschner-Medaille, geehrt werden. Am Abend soll es im Staatstheater einen Festakt und anschließend eine Lasershow geben.

