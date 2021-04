Bouffier steht zu seinem „Ja, aber“

Wiesbaden. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat seine Kritik an vielen Regelungen der bundesweiten Notbremse gegen Corona auch im Hessischen Landtag bekräftigt, zugleich aber seine faktische Zustimmung dazu im Bundesrat verteidigt. Von den Oppositionsparteien im Wiesbadener Landesparlament hagelte es in der Debatte am Dienstag heftige Kritik für den Kurs der schwarz-grünen Regierung in der Pandemie. Bouffier selbst räumte ein, dass die bislang geringe Zahl an Erstimpfungen gegen das Virus im Land unbefriedigend ist, das werde sich aber ändern.

Geimpfte gleichgestellt

Weiter gab er bekannt, dass Menschen mit zweifacher Impfung in Hessen jetzt bei Ausnahmen von den Corona-Beschränkungen denen mit negativem Testergebnis gleichgestellt sind. Die Landesregierung prescht damit ebenso wie Bayern am selben Tag vor, nachdem das Thema Umgang mit Zweitgeimpften bei den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag mehr oder weniger vertagt wurde.

In seiner Regierungserklärung räumte Bouffier ein, dass die Debatte darüber auch nach dieser Konferenz „noch voll im Fluss“ sei. Das Robert Koch-Institut empfehle aber inzwischen ausdrücklich, die Betroffenen 14 Tage nach der Zweitimpfung mit negativ Getesteten gleichzustellen. Genau das habe Hessen mit einer Verordnung getan, die am Dienstag in Kraft trat. Etwa beim Friseurbesuch brauchen Zweitgeimpfte jetzt keinen Corona-Test mehr vorzulegen, und auch von Quarantäneregeln sind sie weitgehend befreit.

Bouffier erinnerte daran, dass Hessen auch bei der Notbremse Spielräume genutzt habe, zum Beispiel beim Schulbesuch in Kreisen mit einer Inzidenz unter 165. Zugleich erneuerte er aber seine schon in der Länderkammer geäußerte Kritik an dem neuen Infektionsschutzgesetz. Er verwies auf die rechtlichen Bedenken gegen die nächtlichen Ausgangssperren und fügte hinzu, er sei gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dazu sage. Auch, dass die Abschlussklassen bei mehr als 165 Neuinfektionen nicht mehr in die Schule gehen dürften, bedauerte er, sagte Bouffier.

Dass er das Gesetz dennoch im Bundesrat passieren ließ, erklärte Bouffier mit den Verfahrensregeln in der Länderkammer: Dort könnten die Länder in einem solchen Fall keine Veränderungen mehr vornehmen. Die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen, wäre also gewesen, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das aber haben Bouffier und seine Länderkollegen bewusst nicht getan, wie er versicherte. Ein solches Verfahren hätte nämlich die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes erheblich verzögert. Doch „wir wollten alle, dass die Maßnahmen möglichst rasch wirken“, erläuterte der Ministerpräsident. Schließlich stiegen die Infektionszahlen weiter, und die Lage auf den Intensivstationen sei kritisch.

In Hessen lag die Inzidenz am Dienstag landesweit bei 176,9. In Offenbach waren es sogar 307,8, auch in Frankfurt stieg die Zahl erstmals seit November wieder über 200, und im Main-Taunus-Kreis wurden binnen eines Tages 27 neue Todesfälle registriert.

Man dürfe jetzt nicht die Nerven verlieren und müsse weiter entschlossen handeln, folgerte denn auch der Fraktionschef von Bouffiers Koalitionspartner. Es schien, als stünde Grünen-Politiker Mathias Wagner entschiedener hinter den drastischen Maßnahmen der Notbremse als der Ministerpräsident.

Opposition auf Kollisionskurs

Auf regelrechten Kollisionskurs gingen aber die anderen Landtagsfraktionen. Oppositionsführerin Nancy Faeser monierte, Bouffiers immer wieder gebrauchtes Wort von der Besonnenheit in der Krise stehe in Wahrheit für Zaudern und Zögern, für Wankelmut und Nichtstun. Zudem habe er die Akzeptanz der bundesweiten Notbremse geschwächt, indem er vermittelt habe, sie nur aus Staatsräson und nicht aus Einsicht mitzutragen, kritisierte die SPD-Landesvorsitzende.

Volker Richter von der AfD und FDP-Fraktionschef René Rock machten Bouffier dagegen gerade zum Vorwurf, dass er der Notbremse trotz seiner Kritik doch zugestimmt habe. Ihm habe der Mut gefehlt, dagegen zu votieren, bemängelte Rock. Und Richter sprach von einer „vertanen Chance“. Die Vorsitzende der Linken-Fraktion, Janine Wissler, stellte dagegen die Notwendigkeit drastischer Maßnahmen nicht in Frage, forderte aber mehr soziale Ausgewogenheit etwa mit Geld für ärmere Familien zum Kauf von FFP2-Masken.