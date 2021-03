Wiesbaden. Dass die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei ihren Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Dilemma steckten, zeigt schon die Länge der Schaltkonferenz bis kurz vor Mitternacht. Wesentlich schneller ging es tags darauf im hessischen Corona-Kabinett, das die Beschlüsse in neue Verordnungen goss. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der sie am Donnerstag in der Wiesbadener Staatskanzlei bekanntgab, nennt das Problem beim Namen: „Wir würden doch normalerweise bei steigenden Infektionszahlen keine Öffnungen beschließen.“

Den Erwartungsdruck dafür sowie die wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Lockdowns könne man aber nicht außer Acht lassen. Das sei auch der Grund dafür, dass man jetzt nicht mehr auf das Absinken der Inzidenz auf 35 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen warte, sondern selbst bei einer Zahl bis 100 Öffnungsschritte gehe. Und genau die haben Bouffier und seine Kabinettsminister am Donnerstag beschlossen. So werden ab Montag in Hessen auch Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte wieder geöffnet. Und im Einzelhandel gilt nicht mehr nur „Click and Collect“, sondern „Click and Meet“, das Bouffier eigentlich schon im Februar durchsetzen wollte.

Betreten nur mit Terminvergabe

Das heißt konkret, dass Kunden nicht mehr nur Ware bestellen und abholen können, sondern nach Vereinbarung eines Termins dafür auch in den Abteilungen aussuchen und gegebenenfalls anprobieren können. Dabei gelten aber Zugangsbeschränkungen: Nur ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche wird eingelassen. Das freie Betreten der Geschäfte ohne vorherige Terminvergabe wird laut Bouffier dagegen erst wieder möglich, wenn die landesweite Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen fällt. Das sei aber derzeit nicht abzusehen.

Am Donnerstag lag die Inzidenz in Hessen bei einem Durchschnitt von 68,0. Der harte Lockdown habe gewirkt und die Zahlen massiv nach unten gedrückt, sagt der Ministerpräsident. Doch derzeit stiegen sie wieder an. Deshalb könne man den Weg aus dem Lockdown nur „behutsam und Schritt für Schritt“ gehen. Dafür sieht der Regierungschef die Beschlüsse der Länderkonferenz als gelungenen Kompromiss an, vieles davon trage „eine hessische Handschrift“. Ebenfalls ab Montag werden die Kontaktbeschränkungen für private Begegnungen deutlich gelockert. Dann dürfen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr nur wie bisher ein Haushalt plus eine weitere Person treffen, sondern bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder, die dann nicht mehr mitgezählt werden.

Im Freizeit- und Amateursport dürfen Kinder bis 14 Jahre unter freiem Himmel aber auch wieder Gruppensport betreiben. Auch Museen, Schlösser, Gedenkstätten, Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen mit Terminvereinbarung und Hinterlegung der Kontaktdaten wieder besucht werden. Die gleichen Auflagen gelten für Dienstleistungen der Körperpflege. Wenn dabei nicht durchgehend eine Maske getragen werden kann, etwa bei Kosmetik, muss zudem noch ein tagesaktueller Schnelltest vorgelegt oder an Ort und Stelle ein Eigentest gemacht werden. Bis genügend Eigentests zur Verfügung stehen, wird es Bouffier zufolge noch etwas dauern. Antigen-Schnelltests werden aber bereits ab Montag bei allen anerkannten Teststellen sowie Apotheken oder Ärzten kostenlos sein, das Geld kommt vom Bund.

Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) kündigte an, dass niedergelassene Ärzte so bald wie möglich auch in die Verabreichung von Corona-Impfungen einbezogen werden sollen. Zumal jetzt der Impfstoff Astrazeneca auch für Menschen ab 65 Jahren freigegeben wurde, erhofft sich die Landesregierung eine weitere Beschleunigung der Impfkampagne. Dies und die Tests nennt Bouffier als weitere Gründe dafür, dass jetzt gewissen Öffnungen möglich werden. Hinzu kämen die bessere Situation in den Krankenhäusern, bei der Kontakt-Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter sowie weniger Infektionen und auch Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen. Gefragt sei jetzt ein „Dreiklang aus Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung“.