Bouffier doppelt enttäuscht

Wiesbaden. Einen „bitteren Tag“ für die Union beklagt Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag nach der Bundestagswahl im Hessischen Rundfunk. Und damit meint er natürlich nicht nur, dass Sohn Frederik Bouffier bei der gleichzeitigen Oberbürgermeisterwahl in Gießen nur als Dritter hinter den Bewerbern von SPD und Grünen durchs Ziel ging und somit die Stichwahl in 14 Tagen verpasst hat. Am selben Tag erlitt schließlich die CDU mit dem von ihm maßgeblich aufs Schild gehobenen Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Bund eine schwere Niederlage und wurde von der SPD überrundet. Schlimmer noch: Gerade in Hessen, wo Bouffier auch CDU-Landesvorsitzender ist, hat sich die politische Landkarte bei der Bundestagswahl nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erstmals seit Jahren wieder tiefrot eingefärbt.

Hatte die CDU vor vier Jahren noch 17 Wahlkreise direkt gewonnen und lediglich fünf in Nordhessen der SPD überlassen müssen, drehte sich das Verhältnis diesmal um. Reihenweise verloren Parteifreunde des Regierungschefs. 14 Direktmandate gingen quer durchs Land an die lange gebeutelten Sozialdemokraten, eines erstmals an die Grünen und gerade noch sieben an CDU-Kandidaten. Ebenfalls in Gießen verlor auch der hessische CDU-Spitzenkandidat und Kanzleramtsminister Helge Braun knapp gegen den SPD-Bewerber, einen 30-jährigen Lehrer im Vorbereitungsdienst. Und bei der Stichwahl für den Gießener OB hat Bouffier in zwei Wochen nur noch die Wahl zwischen dem Grünen Alexander Wright und dem SPD-Landtagsabgeordneten Frank-Thilo Becher. Schwacher Trost: Der am Sonntag mit nur 0,8 Prozentpunkten Rückstand ausgeschiedene Sohn Frederik bleibt Bouffiers Anwaltskanzlei erhalten.

Frankfurt geht an Grüne und SPD

Während Helge Braun über die Landesliste trotzdem in den Bundestag einzieht, sieht CDU-Rechtsaußen Ulrich Irmer, der seinen Bundestagswahlkreis Lahn-Dill an die SPD-Kandidatin Dagmar Schmidt verlor, keine Perspektive mehr. Der 69-jährige ehemalige Landtagsabgeordnete will sich jetzt ganz aus der Politik zurückziehen. Ebenfalls den Einzug in den Bundestag verpasst haben die CDU-Kandidaten in Hessens größter Stadt Frankfurt, wo die Unionspartei bei den letzten Wahlen immer zum Zuge gekommen war. Die bisherige Abgeordnete Bettina Wiesmann unterlag dem Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour in Joschka Fischers ehemaligem Wahlkreis.

Landesweit wurde die SPD in Hessen mit 27,6 Prozent der Zweitstimmen klar stärkste Partei vor der CDU mit nur noch 22,8 Prozent. Ernsthafte Hoffnungen für die Landtagswahl in zwei Jahren macht sich jetzt die Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD, Nancy Faeser. Für die 51-jährige Juristin Trost genug dafür, dass sie ausgerechnet den Wahltag nach einem vorausgegangenen Schwächeanfall im Wahlkampf am Samstag vorsichtshalber im Krankenhaus verbringen musste. „Sie ist bald wieder fit“, sagte SPD-Landesgeneralsekretär Christoph Degen nach einem Telefonat mit ihr. Zu den 14 direkt gewählten Kandidaten kommt als 15. Abgeordneter noch der Chef der SPD Hessen-Süd, Kaweh Mansoori, über die Landesliste.

Bevor am Abend der CDU-Landesausschuss in Hofheim hinter verschlossenen Türen über die Misere beriet, wehrte der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Pentz Fragen nach der Zukunft Bouffiers ab. Die nächste Landtagswahl stehe erst in zwei Jahren an, und es gebe ja eine funktionierende Koalition mit den Grünen in Hessen. Nach den schlechten Erfahrungen mit dem erst kurz vor der Wahl benannten Kanzlerkandidaten Laschet wird die Frage einer vorzeitigen Staffelübergabe aber auch in der CDU Hessen diskutiert. Es gilt jedoch als möglich, dass Bouffier 2023 mit dann 71 Jahren noch einmal als Spitzenkandidat antritt.

Die Grünen freuen sich derweil über ihr bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl auch in Hessen. Neben Nouripour schicken sie noch acht über die Landesliste gewählte Abgeordnete nach Berlin. Bei der FDP sind es sieben, darunter der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Jürgen Lenders. Die hessische Linke stellt nach dem „katastrophalen Ergebnis“ vom Sonntag – so der Landesvorsitzende Jan Schalauske – nur noch zwei Bundestagsabgeordnete, darunter die Parteivorsitzende und scheidende Landtagsfraktionschefin Janine Wissler. Die AfD errang in Hessen fünf Mandate, der ehemalige CDU-Parlamentarier Martin Hohmann verfehlte die Rückkehr in den Bundestag.