Boris Rhein und die Grünen sind sich einig

Wiesbaden. Die hessischen Grünen sind fest entschlossen, ihre Koalition mit der CDU auch unter einem neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein fortzusetzen. Vier Tage nach seiner Nominierung als CDU-Kandidat für die Nachfolge Volker Bouffiers nahm der amtierende Landtagspräsident am Dienstag erstmals als Gast an einer Fraktionssitzung der Grünen teil. Nach deren Angaben versicherte Rhein dabei, dass der schwarz-grüne Koalitionsvertrag „zu 100 Prozent gilt“.

Dasselbe erklärten auch Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner und der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir und sprachen von einem „sehr guten Austausch“. Beide haben keinen Zweifel daran, dass Rhein nach dem für den 31. Mai angekündigten Rücktritt Bouffiers trotz der knappen Ein-Stimmen-Mehrheit von CDU und Grünen zum neuen Regierungschef gewählt wird. Die vor acht Jahren begründete Zusammenarbeit werde dann sicher bis zum Ende der Wahlperiode halten, zeigten sie sich überzeugt. Al-Wazir stellte auch klar, dass alle vier derzeitigen Minister der Grünen auch in einem neuen Kabinett im Amt bleiben sollen. Das sind neben dem für Wirtschaft und Verkehr zuständigen Al-Wazir selbst noch Umweltministerin Priska Hinz, Sozialminister Kai Klose und Wissenschaftsministerin Angela Dorn. „Never change a winning team“, sagte der amtierende stellvertretende Ministerpräsident auf eine entsprechende Frage. Die Grünen sähen keinen Anlass, etwas an ihrer Ministerriege zu ändern. Die Versicherung zur Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition gilt freilich erst einmal nur bis zur nächsten Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres.

Karten werden 2023 neu gemischt

CDU und Grüne seien und blieben eigenständige Parteien, betonten Wagner und Al-Wazir unisono. 2023 würden die Karten neu gemischt, und niemand wisse, was der Wähler dann entscheide. Es gilt als durchaus möglich, dass Al-Wazir bei der Neuwahl selbst als Ministerpräsidentenkandidat antritt. Dazu sagte er am Dienstag nichts, hob aber hervor, die Grünen wollten alles dafür tun, 2023 „so stark wie möglich“ zu werden. Bis dahin aber sieht sich die Partei auch selbst in der Verantwortung, für eine stabile Koalition einzutreten. „Es ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regierung als Ganzes funktioniert“, sagte Al-Wazir.

Die Grünen wollten verantwortungsvoll agieren, man dürfe jetzt nicht mit Blick auf die nächste Wahl „anfangen, uns gegenseitig Beine zu stellen und sich zu profilieren, indem man den anderen am Vorankommen hindert“. Wagner sagte, es habe in der Fraktionssitzung keine Probeabstimmung gegeben. Die Frage, ob sein Eindruck richtig sei, dass alle darauf brennen, den Koalitionsvertrag zu erfüllen, sei aber klar bejaht worden.

Der Vertrag werde nicht neu verhandelt, in vertraulichen Gesprächen gehe es aber darum, an welcher Stelle man ihn neu justieren und weiterentwickeln könne. Dass in dem Gespräch mit Rhein viel gelacht und Anekdoten erzählt wurden, und dass es mit fast zwei Stunden länger dauerte als geplant, wertete er jedenfalls als gutes Zeichen.