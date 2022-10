Bombe entschärft

Frankfurt. In Frankfurt ist am Mittwoch eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte den Zünder aus der Bombe entfernen und vor Ort zerstören, wie die Polizei mitteilte. Vor der Entschärfung hatten am Mittwochmorgen 20 000 Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils Bockenheim ihre Wohnungen räumen müssen.

Der Blindgänger war am Montag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Zur Vorbereitung wurden 50 000 Liter Wasser und große Mengen Sand als Schutzmaßnahme am Fundort aufgeschichtet. Dadurch sollte die Gefahr von herumfliegenden Splittern minimiert werden. Rund um die Fundstelle wurde ein Sperrbereich in einem Radius von einem Kilometer eingerichtet. Im Sperrbereich lagen ein Pflegeheim, ein Abschnitt der Autobahn 648 sowie die Leitwarte des Energieversorgers Mainova. Die Absperrungen wurden kurz nach 16 Uhr aufgehoben. lhe