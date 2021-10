Bolay für Probebetrieb

Stuttgart. Der Vorsitzende der Fluglärmkommission Stuttgart, Christof Bolay (SPD), hat sich für einen Probebetrieb der geplanten und umstrittenen neuen Abflugstrecke ausgesprochen. Sein Vorschlag an die Fluglärmkommission sei, „nicht sofort neue Fakten zu schaffen, sondern die neue Abflugstrecke befristet auf rund ein Jahr zu testen und die Erfahrungen dann in eine Neubewertung einfließen zu lassen“, sagte Bolay der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Montag).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bolay verteidigte die Pläne von den Fluggesellschaften Lufthansa und Eurowings für die neue Flugroute. Deutlich größere Bereiche würden entlastet, sagte der Oberbürgermeister der Stadt Ostfildern (Landkreis Esslingen). Mehrere Bürgerinitiativen wollen die Änderung der Route verhindern. In einer Online-Petition fordern sie unter anderem den Stopp der Routenänderung sowie mehr Transparenz in dem Verfahren. Die Landesregierung wolle alle Beteiligten an einen Tisch holen, um das weitere Verfahren zu besprechen und offene Fragen zu klären. lsw