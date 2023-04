Bisher keine Anzeigen

Freiburg. Die Staatsanwaltschaft will den Abschlussbericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche im Erzbistum Freiburg prüfen. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob es einen Anfangsverdacht gegen bestimmte Personen gebe, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage in Freiburg mit. „Angesichts des Umfangs des Berichts wird dies gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte ein Sprecher.

Seit der Veröffentlichung der rund 600 Seiten starken Studie am Dienstag seien keine Strafanzeigen gegen den Alt-Erzbischof Robert Zollitsch (84) und andere Verantwortliche bekannt geworden oder eingegangen. Zuerst hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.

Der Freiburger Abschlussbericht sieht erhebliche Versäumnisse in der Amtszeit von Zollitsch, die bis 2013 gelaufen war. Der hohe Geistliche hatte eine herausgehobene Rolle, denn er war von Februar 2008 bis März 2014 auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter berichtete, gibt es beim Tatbestand des sexuellen Missbrauchs keine eindeutigen Verährungsfristen, da sich die Gesetzeslage in der Vergangenheit mehrfach geändert habe. lsw