Bischöfin oder Bischof?

Karlsruhe. Die badische Theologin Heike Springhart und der Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Wiesbaden, Martin Mencke, kandidieren für das Amt des Landesbischofs der Evangelischen Landeskirche in Baden. Das gab Synodalpräsident Axel Wermke am Mittwoch in Karlsruhe bekannt. Die Bischofswahlkommission gehe davon aus, „dass beide gut vorbereitet sind auf das, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt“, sagte Wermke als ihr Vorsitzender.

Heike Springhart (Jahrgang 1975) ist aktuell Gemeindepfarrerin der Evangelischen Johannesgemeinde in Pforzheim. Die habilitierte Theologin leitete von 2010 bis 2019 das Theologische Studienhaus Heidelberg. Sie lehrte an den Universitäten Bochum, Heidelberg und Zürich. 2013 und 2014 war sie Gastwissenschaftlerin an der University of Chicago (USA). Springhart schrieb ihre Doktorarbeit über den „Beitrag von Religion und Kirche für Demokratisierung und Reeducation im Westen Deutschlands nach 1945“.

© epd

Der promovierte Theologe Martin Mencke (Jahrgang 1966) ist seit 2011 Dekan des Evangelischen Dekanats Wiesbaden. Zuvor war er sieben Jahre Pfarrer der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde Washington D.C. (USA), wo er zugleich den Fachbereich für Religion/Ethik an der Deutschen Schule leitete. Seine Doktorarbeit schrieb Mencke über das Thema „Erfahrung und Gewissheit des Glaubens“ an der Universität Tübingen.

Wahl am 17. Dezember

Springhart und Mencke wurden unter 60 eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Voraussetzung für die Kandidatur ist die Ordination als Pfarrerin oder Pfarrer in der evangelischen Kirche sowie Leitungs- und Gemeindeerfahrung. Die neue Landesbischöfin oder der neue Landesbischof wird bei der außerordentlichen Landessynode am 17. Dezember in Bad Herrenalb von 73 Landessynodalen gewählt. Er oder sie löst den amtierenden Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh ab, der am 10. April 2022 nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand geht. Der Rückgang der Mitgliedszahlen stellt laut dem Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Baden, Daniel Meier, die größte Herausforderung für den neuen Landesbischof dar. Aufgrund des demografischen Wandels seien zuletzt weniger Menschen getauft als beerdigt worden, so der Kirchenrat. epd (Bilder: epd)

