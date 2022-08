Bis zu 40 000 Lehrkräfte fehlen

Berlin/Wiesbaden. Zum Schuljahresbeginn fehlen an den Schulen in Deutschland nach Einschätzung des Deutschen Lehrerverbands bis zu 40 000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Unterrichtsversorgung habe sich in allen Bundesländern verschlechtert, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. „Bundesweit gehen wir von einer echten Lücke von mindestens 30 000, vielleicht sogar bis zu 40 000 unbesetzten Stellen aus.“ Udo Beckmann, der Vorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), warnt: „Unterrichtsausfall gleich zu Beginn des Schuljahres ist bereits Tatsache, größere Lerngruppen, Zusammenstreichen von Förderangeboten, Kürzung der Stundentafel sind an der Tagesordnung.“

Viele Gründe

In elf der 16 Bundesländer hat das Schuljahr inzwischen begonnen. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland folgen nächste Woche, in der Woche darauf geht’s in Baden-Württemberg und Bayern wieder los. Es gibt zwar seit Jahren Klagen über fehlende Lehrkräfte. Doch inzwischen überlappen sich mehrere Probleme, darunter:

Der allgemeine Fachkräftemangel

Mehr Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teilzeit.

Steigende Schülerzahlen durch mehr Geburten und Zuwanderung.

Der Ganztagsausbau, Vorgaben zu Inklusion und Sprachförderung verstärken den Personalbedarf.

Personalausfälle durch Krankheit und Isolationsvorschriften im Falle einer Corona-Infektion.

Die Kultusministerkonferenz setzt „auf die Fachkräftegewinnung“, wie deren Präsidentin Karin Prien (CDU) erklärte. Als mögliche kurzfristige Maßnahmen nannte sie den Einsatz von Vertretungslehrern und „im Einzelfall auch eine Zusammenlegung von Schulklassen“. dpa