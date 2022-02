Bis Ostern weiterhin Schülertestungen im Südwesten

Stuttgart. Die regelmäßigen Corona-Tests an Schulen sowie bei Mitarbeitenden in der Kinderbetreuung werden in Baden-Württemberg vorerst bis zu den Osterferien fortgesetzt. Einem entsprechenden Vorschlag von Gesundheitsminister Manne Lucha und Kultusministerin Theresa Schopper hat die Landesregierung am Dienstag zugestimmt, wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilte. Für die nötigen Tests werden demnach knapp 95 Mio. Euro bereitgestellt.

Bei der Teststrategie gibt es Änderungen: Nicht mehr testen lassen müssen sich künftig zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler sowie das Personal in Schulen, in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege, wenn sie frisch geimpft sind oder genesen sind. Bislang konnten nur Geboosterte auf den Test verzichten. Wer sich dennoch freiwillig testen lassen möchte, kann dies zweimal die Woche tun.

„Oberste Priorität für uns haben der Präsenzunterricht in den Schulen und die verlässlichen Betreuungsangebote in den Kitas. Mit der engmaschigen Testung können wir das gewährleisten und unkontrollierte Ausbrüche verhindern – auch und gerade vor dem Hintergrund der extremen Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Virusvariante in Baden-Württemberg“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag nach dem Kabinettsbeschluss.

Kultusministerin Theresa Schopper ergänzte laut der Mitteilung: „Auf vielfachen Wunsch hin stellen wir auch den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern Tests zur Verfügung, die von der Testpflicht ausgenommen sind. Wichtig ist uns, dass sich alle sicher fühlen Deshalb bleiben wir bei unserer bewährten Sicherheitsstrategie mit den Tests, aber auch der Maskenpflicht und der Pflicht zu regelmäßigem und konsequentem Lüften.“

Ebenso gab das Land am Dienstag bekannt, die 3G-Zugangsregeln für den Einzelhandel in der derzeit geltenden Corona-Alarmstufe abzuschaffen.