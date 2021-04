Wiesbaden/Kassel. Sie sind Jäger, Baumeister, Allesfresser. Einige sind schon immer hier, andere sind zurückgekehrt oder wurden angesiedelt. Biber, Waschbär, Wolf und Co haben in Hessen eine Heimat gefunden. Einige von ihnen sind streng geschützt, andere werden gejagt, um die Populationen zu reduzieren. In besiedelten Gebieten ist die Präsenz der Wildtiere nicht immer eine Freude für die Menschen im Land. Was in Hessen durch die Wälder streift, an Flüssen und Bächen lebt und sich auch schon mal in Siedlungen in Gärten oder an Mülltonnen bedient. Ein Überblick.

Einst ausgerottet

Der einst in Hessen ausgerottete Biber hat nach seiner Auswilderung in den 1980er Jahren einen Siegeszug angetreten. Mittlerweile sind die scheuen Baumeister wieder in ganz Hessen aktiv. „Inzwischen sind fast alle hessischen Gewässer von der Mümling im Süden bis zur Eder im Norden zumindest mit Einzeltieren besiedelt“, sagt eine Sprecherin des Umweltministeriums. In etwa 300 Biberrevieren würden heute rund 1000 Tiere leben und die Population wachse jedes Jahr um 20 Prozent. Nicht immer sind dabei die Bauarbeiten der Tiere zur Freude der Anwohner. Im Seligenstädter Stadtwald mussten unlängst wegen erheblicher Unfallgefahr Sperrungen vorgenommen werden. Angenagte Bäume könnten umstürzen, Wege seien unterhöhlt. Auch andere Gemeinden und Landwirte haben immer wieder mal mit den Hochwasser-Konsequenzen der Dammarbeiten von Bibern zu kämpfen.

Ein Wolf läuft durch ein Freigehege im Hanauer Wildpark Alte Fasanerie. Wölfe sind auch in Hessen wieder heimisch. © dpa

„Das Problem besteht für die Landwirte darin, dass die bewirtschafteten Flächen überflutet werden und das Grünland beziehungsweise Ackerflächen nicht nutzbar sind. Zum Teil nehmen auch die Pflanzen Schaden, wenn sie zu lange dem Wasser ausgesetzt sind“, so Miriam Dangel vom hessischen Bauernverband. Bei solchen Problem-Bibern werden die Bauern entschädigt, Flächen werden getauscht oder gekauft. Der Biber ist streng geschützt. Das war früher anders: Fisch galt als Fastenspeise. Die Tiere wurden aufgrund ihres schuppenartigen Ruderschwanzes zu Fischen erklärt und landeten im Topf.

Canis lupus ist ebenfalls streng geschützt und erst seit kurzem wieder in Hessen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs war auch für den Wolf wieder der Weg nach Westen frei. In Hessen leben mittlerweile dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HNLUG) zufolge vier sesshafte Wölfinnen. Nach Ansicht von Naturschützern dürfte ihre Zahl jedoch steigen. Und je mehr Wölfe es gibt, desto größer ist das Konfliktpotenzial. „Alle vier ansässigen Wölfe haben nachgewiesen Nutztiere angegriffen“, sagt der Sprecher des Hessischen Verbandes für Schafzucht, Burkhard Ernst. Es bestehe die Gefahr, dass sich Rudel bilden und die Situation werde sich potenzieren.

Nicht von hier aber trotzdem heimisch ist mittlerweile der Waschbär. Die putzigen Tiere sind auch schon in den Städten aktiv. Dem Landesjagdverband und dem Naturschutzbund Nabu zufolge gelangten im vergangenen Jahrhundert einzelne Tier in Freiheit. Heute ist die Population so groß, dass Tausende Tiere jährlich geschossen werden. „Der Waschbär ist ein Überlebenskünstler. Den werden wir nicht mehr los“, sagt Nabu-Sprecherin Kathrin Kaltwaßer. Die Tiere können Schäden an Häusern verursachen, sind aber auch eine Gefahr für andere Arten.

Sie stehlen die Eier von Bodenbrütern und Amphibien stehen auch auf dem Speiseplan des Waschbären. Unverschlossene Sammelbehälter an Amphibien-Schutzzäunen werden für die Waschbären zum Buffet. „Viele Wildtiere haben mittlerweile verstanden, dass man auch in menschlichen Siedlungen gut leben kann und nicht gejagt wird“, sagt Kaltwaßer.

Die Wildschweine verwüsten nicht nur Raps- und Maisfelder, sie fressen sich auch in Gärten satt oder pflügen ganze Fußballfelder auf der Suche nach Essbarem um. Tausende diese Tiere werden jährlich von Jägern erlegt. Die Wildschweine gelten außerdem auch als Gefahr einer Übertragung der Afrikanischen Schweinepest. lhe

