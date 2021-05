Beuth: Hohe Hürden bei Einstellung

Wiesbaden. Beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Hessen hat es in den vergangenen sechs Jahre keine links- oder rechtsextremen Vorfällen innerhalb der Mitarbeiterschaft gegeben. Das sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden. Die Angaben des Innenministers bezogen sich auf die Jahre 2014 bis 2019.

Peter Beuth (CDU) sieht keinen Extremis-mus beim Verfassungsschutz. © dpa

Der Innenminister verwies auf die hohen Hürden bei der Einstellung bei LfV. Zwingende Voraussetzung sei eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen, erläuterte Beuth. Dabei werde auch das Verhältnis der Bewerber zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zur Rechtsordnung in einem multiplexen Verfahren untersucht.

Eingeholt würden für eine Mitarbeit beim Verfassungsschutz auch Auskünfte bei der Polizei, dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister sowie dem Bundeszentralregister und gegebenenfalls bei Gerichten. Nach Angaben von Beuth kann auch Einsicht in allgemein zugängliche eigene Internetseiten und den öffentlich sichtbaren Teil sozialer Netzwerke erfolgen. Geregelt seien dies im Hessischen Sicherheitsüberprüfungs- und Verschlusssachengesetz (HSÜVG). dpa