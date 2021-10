Betrüger spielen mit der Angst

Wolfhagen/Frankfurt. „Man weiß, irgendetwas ist komisch. Aber man kann es in dem Moment nicht einsortieren, weil das Gehirn damit beschäftigt ist, den Schock zu verarbeiten“ – so beschreibt eine 65-Jährige aus Wolfhagen im Landkreis Kassel ihren Zustand, als sie kürzlich Opfer von Telefonbetrügern wurde. Gleich zwei Mal innerhalb von sechs Wochen versuchten Kriminelle, der Frau einen hohen Betrag abzuluchsen, indem sie sich als Polizisten ausgaben.

LKA gibt Tipps gegen Betrug Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 an. Gibt sich der Anrufer als Amtsperson oder Anwalt aus, beim geringsten Zweifel das Telefonat beenden und bei der entsprechenden Behörde anrufen. Im Zweifel die 110 wählen. Nie am Telefon über persönliche oder finanzielle Verhältnisse reden. Sofort auflegen, wenn der Anrufer Druck ausübt. Mit der Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf reden. Niemals Unbekannten Geld oder Wertsachen übergeben. lhe

Die Täter behaupteten, die Tochter der Frau habe einen Unfall verursacht, bei dem ein Mensch tödlich verletzt worden sei. Die Mutter könne sie nun gegen die Zahlung einer Kaution an die Gerichtskasse in Kassel freikaufen. Die vermeintliche Tochter selbst bat ihre Mutter weinend um Hilfe, bevor ein angeblicher Polizist übernahm.

Beim ersten Versuch sei sie noch zur Bank gefahren, berichtet die 65-Jährige. Die Betrüger hätten unablässig auf sie eingeredet. „Man findet keine Gelegenheit, einen klaren Gedanken zu fassen“, sagt sie. Dann aber habe sie doch Zweifel bekommen. Während sie mit den Betrügern telefonierte, habe sie einem Bankangestellten einen Zettel zugeschoben, mit der Bitte, die Polizei zu verständigen. Irgendwann sei dann der Telefonkontakt abgebrochen.

Ein paar Wochen später erhielt die Nordhessin erneut einen sogenannten Schock-Anruf. Doch sie war vorgewarnt. Sie sprach ihre angebliche Tochter mit falschem Namen an, den diese bestätigte. Zudem hatte sie erst wenige Minuten zuvor mit ihrer echten Tochter telefoniert. Die Frau lockte die Kriminellen ihrerseits in eine Falle und telefonierte parallel per Mobiltelefon mit der Polizei. Die Beamten lauerten dem Kurier auf und nahmen ihn fest.

Gut 8,5 Millionen Euro ergaunerten Telefonbetrüger laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2020 in Hessen. Das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) erfasste nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 2601 Fälle und 774 Versuche. Aufgeklärt wurden demnach rund 57 Prozent dieser Straftaten. „Neben dem klassischen Enkeltrickbetrug, bei dem sich die Anruferin oder der Anrufer als ein in Not geratener Verwandter ausgibt und um Hilfe in Form einer Geldzahlung bittet, hat sich in den vergangenen Jahren ein weiteres Phänomen entwickelt: Der Anruf durch falsche Polizeibeamte beziehungsweise falsche Amtsträger“, sagt HLKA-Pressesprecherin Laura Kaufmann-Conrad.

Täter passen sich Gelegenheit an

Den Angerufenen werde etwa erzählt, ihr Geld oder Schmuck sei durch eine geplante Straftat in Gefahr und müsse durch eine Übergabe an die Polizei vorsorglich sichergestellt werden. Natürlich handele es sich bei den Frauen und Männern, die nach einem solchen Anruf vor der Haustüre stehen, nicht um echte Polizistinnen und Polizisten. Die Täter passten sich den aktuellen Tatgelegenheiten an. „So wurde beispielsweise die Corona-Pandemie genutzt, um beim Enkeltrickbetrug eine Infektion mit dem Coronavirus als Grund für die Notlage vorzutäuschen – oder es wurde sich als Mitarbeiter eines Gesundheitsamts ausgegeben, um überteuerte Corona-Schnelltests an der Haustür durchzuführen“, sagt Kaufmann-Conrad.

Besonders von diesen Betrugsmaschen betroffen seien ältere Menschen. Frauen seien häufiger betroffen als Männer. Die Betrüger sind laut HLKA meist überregional und international aktiv. „Sie sind häufig bandenmäßig organisiert.“

Sobald das Geld aus einem Betrug im Besitz der Täter ist, werde es meistens zeitnah an Mittäter weitergegeben oder ins Ausland transferiert, erklärt Kaufmann-Conrad. Nur unmittelbare Festnahmen durch die Polizei könnten den endgültigen Verlust des Geldes oder von Wertgegenständen verhindern.

Bei der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Frankfurt gingen seit etwa drei Jahren vermehrt Anfragen von Opfern entsprechender Delikte ein, sagt Ulrich Warncke, Außenstellenleiter in Frankfurt und Präventionsbeauftragter des Landesverbands Hessen.

Die erbeuteten Beträge seien in der Regel hoch. „Die Betroffenen sind am Boden zerstört“, berichtet Warncke. Die Scham der Opfer sei oft sehr groß. „Familie und Nachbarn sollen nicht wissen, dass sie auf Betrüger hereingefallen sind.“ Dabei könne jeder den Betrügern auf den Leim gehen. lhe