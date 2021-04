Betriebe wollen loslegen

Stuttgart. An diesem Mittwoch will das Sozialministerium mit Südwest-Unternehmen und Betriebsärzten das Vorgehen bei den Corona-Impfungen in Firmen besprechen. Hier die wichtigsten Fragen.

Wie sieht denn die Strategie aus?

Nachdem in Impfzentren und Arztpraxen bereits flächendeckend geimpft wird, soll jetzt mit den Betrieben eine dritte Säule der Impfkampagne geschaffen werden. In dieser Woche ist beim Kranhersteller Liebherr in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) das erste Modellprojekt mit Impfungen durch Betriebsärzte gestartet. Impfberechtigte Mitarbeiter über 60 Jahre können sich das Vakzin von AstraZeneca verabreichen lassen. Die 200 Dosen stammen aus dem landeseigenen Kontingent.

Wie geht es jetzt aber weiter mit der Impfkampagne?

Das Land plant weitere Modellprojekte. So sollen im Mai Betriebsärzte Corona-Impfungen in den Justizvollzugsanstalten umsetzen. Spätestens ab dem Sommer sollen dann alle Teile der Impfkampagne unter Volllast laufen – also auch das Impfen in den Betrieben. Voraussetzung sei aber, heißt es im Sozialministerium, dass genug Impfstoff vorhanden sei. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die Versorgung der Betriebsärzte – wie bei den Arztpraxen – über den Pharmagroßhandel und die Apotheken erfolgen könne.

Welcher Impfstoff soll in den Betrieben verwendet werden?

Das Sozialministerium geht davon aus, dass die Impfstoffe von Biontech und AstraZeneca verfügbar sein werden. Das Vakzin von Johnson & Johnson soll folgen.

Wie viele Impfungen sind in den Südwest-Betrieben möglich?

Ist genügend Impfstoff vorhanden, können die Betriebsärzte in Baden-Württemberg wöchentlich bis zu 100 000 Corona-Impfungen durchführen. Dies sagte Michael Sehling, Vorsitzender des Landesverbands Baden der Deutschen Betriebs- und Werksärzte, dieser Redaktion. Laut Sehling sind Corona-Impfungen in den Betrieben ab einer Größe von 100 Mitarbeitern wirtschaftlich sinnvoll, da die Arbeitnehmer pro Impfung etwa eine halbe Stunde abwesend seien. Geimpft werden könne in Unternehmen an vier Tagen, also von Dienstag bis Freitag. An den Montagen müsse der Impfstoff angeliefert werden. Sehling geht aber davon aus, dass in den Betrieben nur der Impfstoff von Biontech verabreicht werde, da von diesem am meisten zur Verfügung stünde – und weil dieses Vakzin unabhängig von Altersklassen gespritzt werden könne. Dies vereinfache das Prozedere.

Was ist mit kleinen Betrieben wie Bäckereien und Metzgereien?

Die Entscheidung, ob Mitarbeitern ein Impfangebot durch den Betriebsarzt gemacht wird, liegt bei den Unternehmen. Das Sozialministerium hat die Industrie- und Handelskammer (IHK)Region Stuttgart gebeten, stellvertretend für landesweit alle IHKs die Koordination der Unternehmen zum Impfen durch Betriebsärzte zu übernehmen. Die IHKs machen auch Vorschläge für weitere Modellprojekte.

Wie viele Betriebsärzte gibt es überhaupt im Südwesten?

Nach Angaben des Landesverbands der Betriebs- und Werksärzte zwischen 1000 und 1200.

Hat jeder Betrieb einen eigenen Betriebsarzt?

Grundsätzlich ist jeder Betrieb und jedes Unternehmen mit mindestens einem Mitarbeiter verpflichtet, eine betriebsärztliche Betreuung seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.