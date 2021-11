Betreuung bis zum Tod

Mainz. Das laut Gesundheitsministerium erste ambulante Kinderpalliativ-Team in Rheinland-Pfalz betreut die ersten schwer kranken Patienten. Das in Mainz stationierte Team besteht aus drei speziell fortgebildeten Ärzten und Ärztinnen mit der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin sowie aus fünf Pflegefachkräften mit oder in der Palliative Care Ausbildung. Perspektivisch sei es möglich, bis zu 40 Patientinnen und Patienten in einem Umkreis von 120 Kilometern rund um Mainz zu versorgen, sagte die Pflegerische Leiterin Katja Pröhl. Eine wirkliche Grenze nach oben gebe es jedoch nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team ist für die Familien der Patientinnen und Patienten rund um die Uhr in Bereitschaft, berät, leistet Hilfe zur Selbsthilfe der Eltern und kümmert sich um die Kinder in deren Zuhause. Die größte Patientengruppe sind den Angaben zufolge Kinder mit Stoffwechsel- oder genetischen Erkrankungen sowie etwa Kinder, die nach der Geburt reanimiert werden mussten und dadurch einen Hirnschaden erlitten.

Umzug 2022 geplant

Carola Weber leitet das Team. Die Kinderonkologin begleitet Kinder und Jugendliche, die eine unheilbare Krankheit mit begrenzter Lebenserwartung haben, bis zu ihrem Tod im eigenen Zuhause. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) nennt sich dieses Angebot. Gemeinsam mit der Pflegeleiterin Pröhl hat Weber das nun neunköpfige Team zusammengestellt, das provisorisch in den Räumlichkeiten des Schott Verlags Quartier bezogen hat. Anfang 2022 will das Kinderpalliativ-Team gemeinsam mit dem Trägerverein „Mainzer Hospiz“ in den Stadtteil Gonsenheim umziehen.

Die Hürde für Eltern, palliative Begleitung in Anspruch zu nehmen, sei sehr hoch, legt Weber dar. „Dieses Wort steht nach wie vor für Tod und Sterben, dabei bedeutet palliativ eigentlich Leben und Lebensqualität.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es im Land keine Palliativstationen für Kinder. In dem einzigen Kinderhospiz würden zwölf Zimmer vorgehalten, teilte ein Sprecher mit. Das Hospiz des gemeinnützigen Vereins Sterntaler ist in Dudenhofen bei Speyer.

Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen werden laut Ministerium neben dem neuen Mainzer Team durch sechs hoch spezialisierte Kinderkrankenpflegedienste versorgt. lhe