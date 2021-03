Stuttgart/Mainz. Der Corona-Lockdown für viele Branchen schlägt sich weiter kaum auf die Arbeitslosenzahlen im Südwesten nieder. Im Februar nahm die Zahl der Menschen ohne Job im Monatsvergleich sogar wieder leicht ab, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Zum Stichtag 11. Februar waren in Baden-Württemberg genau 279 935 Menschen arbeitslos gemeldet, 3686 weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent. Die Werte bleiben allerdings auf einem hohen Niveau: Noch vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote nur bei 3,5 Prozent gelegen.

Anker für viele Beschäftigte in angeschlagenen Wirtschaftsbranchen bleibt nach Agenturangaben momentan die Kurzarbeit – der Großteil der entsprechenden Anträge auf Kurzarbeitergeld kommt demnach aus dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel.

Personen sitzen im Wartebereich der Bundesagentur für Arbeit. © dpa

Nach einem deutlichen Anstieg zu Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im Februar nur minimal gewachsen. Nach Angaben der Regionaldirektion waren im Februar 125 800 Frauen und Männer in dem Bundesland arbeitslos gemeldet. Dies waren 150 Personen oder 0,1 Prozent mehr als im Januar. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren 20 200 Menschen oder 19,1 Prozent mehr arbeitslos. Es ist den Angaben vom Dienstag zufolge der höchste Stand seit 2020. Die Arbeitslosenquote lag im Februar unverändert bei 5,6 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,7 Prozent. lsw/lrs