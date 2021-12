Berlin statt Wiesbaden

Wiesbaden. Was Nancy Faeser an diesem Mittwoch machen würde, stand bis Montag außer Frage: Bei der Generaldebatte über den Haushaltsplan des Ministerpräsidenten war die SPD-Fraktionsvorsitzende und Oppositionsführerin im Hessischen Landtag klar gesetzt für die große Rede als Herausforderin von Amtsinhaber Volker Bouffier (CDU). Daraus wird nun nichts, denn die 51-Jährige hat am Mittwoch noch etwas Besseres vor: In Berlin wird sie vor dem Bundestag als Deutschlands erste Bundesinnenministerin vereidigt.

Dass der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz die hessische SPD-Chefin für die Nachfolge Horst Seehofers benennen würde, kam selbst für ihre nächste politische Umgebung völlig überraschend. „Ich weiß es auch erst seit gestern Abend“, sagte der den ganzen Montag über mit Interviewanfragen an seine bisherige Chefin bombardierte Partei- und Fraktionssprecher Christoph Gehring in Wiesbaden.

Scharfzüngige Kontrahentin

Dass niemand Nancy Faeser als neue Bundesinnenministerin auf dem Schirm hatte, heißt aber keineswegs, dass dieses Politikfeld Neuland für die studierte Juristin und Rechtsanwältin wäre. Im Gegenteil: Bereits seit zwölf Jahren ist die 2003 erstmals in den Hessischen Landtag gewählte Politikerin aus Schwalbach am Taunus innenpolitische Sprecherin ihrer Partei und Obfrau der SPD im zuständigen Landtagsausschuss. Zudem leitet sie seit 2009 die Parlamentarische Kontrollkommission für den Verfassungsschutz in Hessen und seit 2013 auch die für Fälle von Post- und Telekommunikationsüberwachung zuständige G10-Kommission des Landtags.

Im Landesparlament ist Faeser als scharfzüngige Gegenspielerin des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) bekannt. Dem wirft sie vor allem Versäumnisse beim Umgang mit Fällen von Rechtsextremismus innerhalb der Polizei und bei der Serie mit „NSU 2.0“ gezeichneter Drohmails gegen Politikerinnen und andere prominente Frauen vor.

Bei aller Kritik läuft die künftige Ressortchefin im Bundeskabinett aber nie Gefahr, gegen die Polizei zu stehen. Gerade für deren Belange setzt sie sich engagiert ein, lobt deren „herausragenden Job“ und fordert Abhilfe gegen den gerade in Hessen aufgetürmten Überstundenberg, fordert eine bessere Bezahlung und eine „Ausrüstung, die nicht älter ist als die Beamten selbst“, wie es Faeser auf ihrer Homepage formuliert. „Sicherheit durch Präsenz und Prävention“ überschreibt sie nicht nur diesen Post, es steht auch für ihre generelle Einstellung zur Innenpolitik. Die Menschen in Deutschland hätten zu Recht den Anspruch, dass der Staat für ihre Sicherheit sorge, sagte sie unmittelbar nach ihrer Benennung in Berlin. Dau brauche es gut ausgebildetes und gut ausgestattetes Personal, insbesondere bei der Bundespolizei.

Fraktionsvorsitz wird niedergelegt

Und sowohl vor der Bundespresse als auch in einer Mail an alle hessischen SPD-Mitglieder setzte Faeser einen weiteren Akzent: „Ein ganz besonderes Anliegen wird für mich der Kampf für die offene Gesellschaft und gegen ihre Feinde sein“, schrieb sie und fügte hinzu: „Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie, und ich will als Innenministerin diese Gefahr mit aller Entschlossenheit bekämpfen.“

Als ministrabel auch im Bund galt Faeser schon länger. So war sie auch mehrfach als Justizministerin im Berliner Kabinett im Gespräch. Dass ihre Nominierung für das Innenressort so überraschend kam, lag eher daran, dass sie sich mit der wieder gestärkten SPD Chancen ausrechnen konnte, bei der Landtagswahl in zwei Jahren Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier zu werden.

Doch dafür müssen sich die hessischen Sozialdemokraten nun einen anderen Kandidaten suchen. Bereits am Dienstag wird Faeser nicht nur den Fraktionsvorsitz, sondern auch das Mandat als Abgeordnete im Landtag niederlegen. Das Bundesinnenministerium soll für die verheiratete Mutter eines Sechsjährigen keine Zwischenlösung sein. Auch ihr kommunalpolitisches Engagement in Schwalbach und im Main-Taunus-Kreis geht nun nach vielen Jahren zu Ende.

