Beirat entscheidet über Hilfen

Wiesbaden. Am Vortag hatten sie sich zur Halbzeit der Wahlperiode noch mächtig in der Wolle. Am Dienstag sitzen die Fraktionschefs der Regierungsparteien CDU und Grüne sowie der oppositionellen SPD und FDP dagegen einträchtig nebeneinander, um einen gemeinsamen Antrag im Hessischen Landtag zu präsentieren: Beim ernsten Thema Opferfonds für die Betroffenen schwerer Gewalttaten ziehen die Abgeordneten an einem Strang. Mit dem dringlichen Antrag, der schon am Donnerstag von den Abgeordneten beschlossen werden soll, werden jedes Jahr zwei Millionen Euro im Landeshaushalt bereitgestellt, um den Opfern oder ihren Hinterbliebenen wenigstens finanziell helfen zu können.

„Lösung im Sinne der Betroffenen“

Als Ziel nannten die vier Fraktionschefs Ines Claus (CDU), Mathias Wagner (Grüne), Nancy Faeser (SPD) und René Rock (FDP) vor allem eine unbürokratische Lösung im Sinne der Betroffenen. Daher solle der neue Fonds direkt beim Landtag angesiedelt und letztlich auch von ihm über die Zahlungen entschieden werden.

Konkret wird dazu ein sogenannter Opferfondsbeirat eingerichtet, der über die entsprechenden Hilfsanträge entscheidet. Dafür entstehen in der Regel 10 000 Euro pro Opfer zur Verfügung, in besonders schweren Fällen steigt die Summe auf bis zu 100 000 Euro. Die Fraktionsvorsitzenden nannten übereinstimmend den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019 und den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 mit neun Toten als Beispiele, wo die höchste Unterstützungsleistung fällig wäre.

Und genau in diesen beiden Fällen kann sie auch tatsächlich noch geleistet werden, denn die Neuregelung gilt rückwirkend bis zum 1. Januar 2019. Damit fällt auch noch die Amokfahrt eines Mannes am Rosenmontag vergangenen Jahres im nordhessischen Volkmarsen darunter, bei dem es glücklicherweise zumindest keine Toten gab, so dass wohl eher die niedrigeren Zahlungen zum Tragen kommen. Ohnehin kann kein Geld über das Schlimmste hinwegtrösten, das einem Menschen passieren kann, nämlich den Verlust des eigenen Kindes oder anderer enger Angehöriger, wie es die SPD-Fraktionsvorsitzende Faeser formulierte. Oft seien die Hinterbliebenen aber in solchen Fällen gar nicht mehr arbeitsfähig, und so könne das Fondsgeld wenigstens verhindern, dass auch noch materielle Not zu dem Leid hinzukomme.

Taten von landesweiter Bedeutung

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Claus hegt die Hoffnung, dass die jährlich zwei Millionen aus dem Opferfonds gar nicht benötigt werden. Nicht so sehr aus finanziellen Gründen, sondern, weil es solche Gewalttaten möglichst nicht mehr geben soll. Ungewöhnlich in dem sonst so streitträchtigen Landesparlament ist auch die von den vier Partei gefundene Regelung über die Zusammensetzung des Beirats, der allein über die Entschädigungszahlungen entscheiden soll. Sowohl die Koalition als auch die Opposition sollen je fünf Vertreter in das Gremium entsenden. Das elfte Mitglied wird vom Landtagspräsidenten ernannt und übernimmt auch den Vorsitz des Opferfonds-Beirats. Für den gibt es als einzige Vorgabe, dass es sich jeweils um Taten von landesweiter Bedeutung handeln muss.

Die Parteienvertreter zeigten sich von der ungewohnten Einigkeit angetan. CDU-Frau Claus sprach von einem „deutlichen politischen Signal, dass wir gemeinschaftlich handeln wollen“, und lobte die „wirklich konstruktiven Gespräche“. Auch die hessische SPD-Vorsitzende bedankte sich „herzlich für den kooperativen Stil“ und würdigte es als wichtiges und gutes Zeichen, dass bei diesem Thema eine Lösung über Parteigrenzen hinweg gelungen sei. Mathias Wagner von den Grünen hob hervor, dass die Parteien im Landtag zusammenstehen, wenn es um Angriffe auf demokratische Grundsätze gehe. „Wir stehen an der Seite der Opfer“, rief er aus. Und FDP-Fraktionschef René Rock stellte fast verwundert fest, dass es bei den Bemühungen um den Opferfonds keinen Streit, sondern „nur konstruktive Zusammenarbeit“ gegeben habe. Mit Blick auf die schlimmen Taten fügte er aber hinzu, letztlich sei es „traurig, dass wir so etwas beschließen müssen“.