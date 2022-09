Bayern will Bodensee anzapfen

Lindau. In Bad Königshofen erreichen die Zuckerrüben nur noch Tennisballgröße, auf den Äckern finden sich im vertrockneten Boden 70 Zentimeter tiefe Risse. Nach vier Monaten habe es zum ersten Mal wieder nennenswert geregnet, berichtete der Bayerische Rundfunk dieser Tage aus dem Rhön-Grabfeld-Kreis an der Grenze zu Thüringen. Der Klimawandel ist in Bayern angekommen. In 40 Landkreisen vor allem im Norden des Freistaats herrsche Wassermangel.

Als Problemlösung hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) jetzt den Bodensee entdeckt. Gegenwärtig würden „Handlungsoptionen entwickelt“, bestätigt ein Sprecher seines Ministeriums in München. Kernpunkt ist ein neues Leitungssystem, das die bestehenden Fernwasserversorger in Bayern verbinde, heißt es. Ziel sei „eine überregionale Wasserspange“. Sie soll über die fränkischen Regierungsbezirke bis nach Niederbayern reichen und am Bodensee beginnen. Ein Ingenieurbüro sei mit einer Studie beauftragt.

Baden-Württemberg ist Vorbild

Vorbild ist eine alte Idee aus Baden-Württemberg, die Bodenseewasserversorgung (BWV) in Sipplingen. Dort reagiert man auf die bayerischen Pläne zurückhaltend. „Es hat bisher keinerlei Gespräche mit uns gegeben“, sagt die Unternehmenssprecherin Teresa Brehme. „Wir wissen nicht, welche Auswirkungen das auf uns hätte.“

Ähnlich äußert sich das Stuttgarter Umweltministerium. Man erwarte, „dass Bayern zunächst die Anrainerstaaten am See und insbesondere die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) als zuständige Stelle informiert beziehungsweise konsultiert“. Die Geschäftsstelle der IGKB ist gegenwärtig turnusgemäß beim Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg angesiedelt. Selbst dort weiß man nicht viel, räumt der dortige Sprecher Stefan Bleisteiner ein. Das Thema stehe im November bei der nächsten Sitzung des internationalen Gremiums auf der Tagesordnung.

Noch ist nicht bekannt, in welchem Umfang Bayern – mit 18 Kilometer Uferlänge der kleinste Anrainer – Bodenseewasser überhaupt nutzen möchte. Auch die Partner im österreichischen Bundesland Vorarlberg und in den Schweizer Anrainerkantonen St. Gallen und Thurgau haben sich noch nicht positioniert. Schon bisher gibt es 17 Stadtwerke und Zweckverbände, die Trinkwasser aus dem Bodensee fördern. 75 Prozent der Gesamtentnahme entfällt allein auf die BWV.

Aufbau wäre schwierig

Einfach dürfte der Aufbau eines mehrere Hundert Kilometer langen Leitungssystems nicht werden. „Man muss für den Bau eine 40 Meter breite Schneise durch das Land schlagen. Wir sind froh, dass unsere Leitungen schon liegen“, sagt Brehme. In Baden-Württemberg wurde das Netz bereits in den 1950er Jahren angelegt. Heute wäre so etwas undenkbar und auch wesentlich teurer. Allein der Bau einer zweiten Wasserentnahmestelle nebst Verbindungsleitung zum Wasserwerk auf dem Sipplinger Berg verschlinge gerade mehrere Hundert Millionen Euro, sagt Brehme.

Denkbar ist, dass Bayern darauf hofft, sich an das baden-württembergische Netz anhängen zu können. Eine Auskunft dazu gibt es nicht, allerdings würde dies erklären, warum die Spange vom Bodensee über Franken nach Niederbayern verlaufen soll und nicht umgekehrt. „Technisch wäre das möglich“, sagt Brehme. Schon jetzt reichen die baden-württembergischen Leitungen bis knapp an die Landesgrenze nach Bayerisch-Franken. Auch schöpft die BWV bisher meist nur die Hälfte ihrer genehmigten Entnahmerechte aus. Immerhin: Das Wasser dürfte reichen.