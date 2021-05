Bayaz mahnt Kollegen zu sparen

Stuttgart. Der neue baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) will seine Kabinettskollegen zum Sparen drängen. „Politik heißt auch immer, sich von alten Zöpfen zu trennen. Das ist manchmal schmerzhaft“, sagte Bayaz in Stuttgart. Aber jedes Ressort habe auch in Corona-Zeiten die Aufgabe, genau zu schauen, wo man Geld einsparen könne. „Da werde ich den Finger an der einen oder anderen Stelle in die Wunde legen, um genau das einzufordern.“ Es sei seine Aufgabe als Finanzminister, sorgsam mit dem Geld umzugehen.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz. © dpa

Man werde sich mehr als in der Vergangenheit über politische Prioritäten unterhalten müssen, sagte Bayaz mit Blick auf die Aufstellung des Haushalts und die kommenden Jahre. „Es ist kein Wünsch-dir-was.“ In seinem eigenen Ressort sieht Bayaz den größten Handlungsbedarf bei der Digitalisierung der Verwaltung. „Das heißt nicht, wenn wir hier 20 Prozent Ressourcen einsparen, dass wir dann 20 Prozent der Beschäftigten einsparen.“

Eiscreme und Hip-Hop-Platten

Der Heidelberger hat den Sprung aus der Opposition im Bundestag in die Landesregierung geschafft. Als Minister muss er vor allem den Mangel verwalten. Er selbst sieht sich als eher sparsamen Menschen. „Man muss an den richtigen Stellen sparen“, sagte er. „Wenn ich durch den Supermarkt gehe, gucke ich bei Dingen des täglichen Bedarfs nicht dreimal aufs Preisschild. Das geht nicht jedem so, da bin ich privilegiert – das weiß ich auch. Ich verdiene gutes Geld, wofür ich dankbar bin.“

Anders bei privaten Bahnfahrten: „Ich muss privat nicht Erste Klasse mit der Bahn fahren, wenn ich weiß, ich komme auch in der zweiten Klasse gut und komfortabel an“, sagte er. Da gebe er sein Geld lieber für Hobbys aus – gute Eiscreme und alte Hip-Hop-Platten. Ein Minister in Baden-Württemberg verdient ein Grundgehalt – ohne Familienzuschlag und Aufwandsentschädigung – von 14 839,37 Euro. lsw

