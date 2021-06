Bauprojekt: Drei Dörfer finden keinen Frieden

Homberg. Seinen Start ins Berufsleben hatte sich Alexander Starck eigentlich beschaulicher vorgestellt. Seit vier Jahren ist er als evangelischer Pfarrer für die Gemeinden Maulbach, Appenrod und Dannenrod zuständig – drei Vogelsberg-Dörfer, die wochenlang das Zentrum der Proteste gegen die Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen bildeten und dadurch bundesweit bekannt wurden.

In der heißen Phase der Räumungen war Starck „gefühlt täglich“ im Dannenröder Forst, wie er sagt. Er hat Gespräche mit Waldbesetzern, Anwohnern und Polizisten geführt, dabei vermittelt, geschlichtet und gemahnt – so lange, bis er selbst an die Belastungsgrenze geriet.

Inzwischen sind die meisten Aktivisten weitergezogen, auch die Polizei lässt sich nur noch selten hier blicken. Doch Starcks Sorgen um den Dorf-Frieden sind geblieben, denn unter der Oberfläche schwelt der Dauerkonflikt um die A49 weiter, wie der Pfarrer sagt. „Jede Diskussion wird im Keim erstickt, weil man nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander redet.“

Starck selbst macht keinen Hehl daraus, dass er kein Freund des Verkehrsprojektes ist – und doch wünscht sich der 37-jährige Familienvater mehr konstruktive Auseinandersetzung statt gegenseitiger Beschimpfungen via Twitter, Facebook & Co. „Im Internet ist die Gefahr einfach groß, dass man sich schnell emotional mitreißen lässt“, sagt Starck.

Maschinenlärm und Flutlicht

Dass der Streit auf solchen Plattformen ausgetragen wird, habe auch viel mit der Corona-Pandemie zu tun, die persönlichen Austausch zusätzlich erschwert habe. „Es fehlte die Möglichkeit, sich zu treffen, es gibt keine Feste, keine Stammtische. Alles, was auf dem Dorf sonst funktioniert, um sich auszusprechen und sich zu vertragen, existiert momentan nicht“, sagt der Pfarrer. „Der Ärger konnte nie verrauchen.“

Genährt wird der Unmut von den Auswirkungen der Bauarbeiten. Eine breite Schneise durchzieht inzwischen nicht nur den Dannenröder Forst, in dem schon letzten Spätherbst der letzte Baum für den Weiterbau der Trasse fiel, sondern auch die angrenzenden Wiesen und Felder, auf denen die Erdarbeiten für die Autobahntrasse im vollen Gange sind. Baumaschinenlärm übertönt das Zwitschern der Feldlerchen, riesige Staubwolken hängen in der Luft. Vielfach gab es Klagen über die auch nachts mit Flutlicht taghell erleuchtete Baustelle, über die vielen Lastwagen, die über Straßen und Wirtschaftswege rollen, auf denen auch Spaziergänger und Fahrradfahrer unterwegs sind.

In den vergangenen Tagen hatten sich A49-Gegner deshalb nahe Maulbach zu spontanen Versammlungen getroffen und mit Fahrrädern die Weiterfahrt von Baustellenfahrzeugen in der Nähe der Trasse blockiert, wie die Polizei berichtet. Hintergrund der Aktionen sind Nutzungsrechte für den Verbindungsweg. Man stehe im engen Austausch mit der Stadt Homburg als zuständige Versammlungsbehörde und der Staatsanwaltschaft und verfolge einen kommunikativen Ansatz, erklärte die Polizei.

Mit dem Ausmaß der Proteste im Dannenröder Forst sind solche Aktionen nicht vergleichbar. Täglich waren damals im Schnitt mehr als 2400 Polizisten im Einsatz, um Waldbesetzer aus Baumhäusern und von Barrikaden zu holen. Dabei kam es immer wieder zu Zwischenfällen, auch Polizisten wurden verletzt. lhe