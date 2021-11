Bauernpräsident warnt vor Wölfen

Frankfurt. Der Präsident des hessischen Bauernverbands hat vor der Gefahr durch Wölfe für Weidetiere gewarnt. „Wölfe haben sich in den letzten zehn Jahren in Deutschland rasant ausgebreitet“, sagte Karsten Schmal. Im vergangenen Jahr seien bundesweit rund 4000 Tiere verletzt oder getötet worden. „Damit hat sich die Zahl der Wolfsrisse seit 2018 fast verdoppelt. Diese Entwicklung bereitet mir große Sorgen, auch wenn in Hessen 2020 gerade mal 22 Weidetiere getötet wurden.“ Es müsse die Möglichkeit geben, Wolfsbestände durch Bejagung zu regulieren. Hessen hat derzeit fünf Wolfsterritorien: ein Rudel im Rheingau-Taunus-Kreis, ein Paar im Kreis Hersfeld-Rotenburg, je eine Wölfin im Stölzinger Gebirge sowie im Vogelsberg und ein Männchen im Odenwald. lhe

