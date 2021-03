Mainz. Christian Baldauf hat Julia Klöckner zweimal den Vortritt gelassen und will es an diesem Sonntag mit seinem teamorientierten Stil schaffen: die SPD in Rheinland-Pfalz als Regierungspartei abzulösen. Seit 30 Jahren stellen die Sozialdemokraten in dem Land von Helmut Kohl schon die Regierung. Die seit acht Jahren amtierende Regierungschefin Malu Dreyer ist beliebt, auch bei CDU-Wählern. Beim beherrschenden Thema des Wahlkampfs, der Pandemie, kann sie Erfolge vorweisen.

AdUnit urban-intext1

Die einzige Ampel-Regierung aus SPD, FDP und Grünen in Deutschland hat fünf Jahre lang ohne größere Probleme zusammen regiert und könnte den Umfragen zufolge rechnerisch sogar dann weiter machen, wenn die CDU leicht vor der SPD läge. Eine Wechselstimmung sehen Fachleute nicht.

Wissing lobt Ministerpräsidentin

In den Umfragen hat die SPD in den letzten Wochen zudem aufgeholt. In der am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen lag sie bei 33 Prozent, die CDU kam auf 29 Prozent. Das Institut Insa sah beide wenige Tage vorher gleichauf bei 30 Prozent. Zum Vergleich: In der bundesweiten Gunst der Wähler schaffte es die SPD zuletzt bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa nur auf 16 Prozen.

FDP und Grüne sind zwar ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gezogen und kämpfen beide um die Erst- und die Zweitstimmen. FDP-Landeschef und Vize-Ministerpräsident Volker Wissing lobt wenige Tage vor der Wahl im „Spiegel“ aber noch den Regierungsstil von Dreyer. Und distanziert sich als FDP-Generalsekretär zugleich von der CDU: „Malu Dreyer begreift eine Koalition auch als ein Team, Angela Merkel ausschließlich als ein politisches Zweckbündnis.“ lrs