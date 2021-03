Mainz. Die CDU in Rheinland-Pfalz strebt nach ihrer Niederlage bei der Landtagswahl einen Modernisierungs-und Erneuerungsprozess an, zieht aber keine personellen Konsequenzen an der Spitze. Auf ihrer konstituierenden Sitzung bestätigten die neugewählten Abgeordneten am Mittwoch Christian Baldauf einstimmig als Fraktionsvorsitzenden. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP stellten derweil die Weichen für die schnelle Aufnahme der Verhandlungen über die Fortsetzung der Ampelkoalition mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an der Spitze.

Eine „Zukunftswerkstatt“

Der 53-jährige Baldauf aus Frankenthal berichtete nach der CDU-Fraktionssitzung im Mainzer Landtag von einer ausführlichen Diskussion über die Gründe für die schwere Wahlniederlage vom Sonntag. Dabei war die Partei auf nur noch 27,7 Prozent und damit ihr historisch schlechtestes Ergebnis im Lande Helmut Kohls abgerutscht und von Dreyer und der SPD mit 35,7 Prozent deutlich überholt worden.

Es gebe dafür Gründe, die nicht hausgemacht, und welche, die hausgemacht seien, sagte der alte und neue Oppositionsführer Baldauf. Diese sollten jetzt aufgearbeitet werden, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei unter direkter Beteiligung der Mitglieder. Personell aber habe sich die CDU-Fraktion für Kontinuität entschieden. Nach der Wiederwahl bedankte sich Baldauf bei den CDU-Abgeordneten „herzlich für diesen großen Vertrauensbeweis“, der nicht selbstverständlich sei.

Als seine zentrale Aufgabe sehe er es jetzt an, einen Modernisierungsprozess in der Landtagsfraktion anzustoßen und zu moderieren. Baldauf sprach von einer „Zukunftswerkstatt“, in der die Arbeit, die Strukturen, Abläufe und Kommunikation „ehrlich und selbstkritisch auf den Prüfstand“ gestellt würden. In welche Richtung die Erneuerung konkret gehen soll, sagte Baldauf auch auf Nachfrage nicht.

Es seien auch interne Gründe genannt worden, die zu dem schlechten Wahlergebnis beigetragen hätten, darüber wolle er aber nicht öffentlich sprechen. Um die Frage des CDU-Landesvorsitzes, den nach wie vor Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner innehat, gehe es aber nicht, betonte er. Baldauf sagte, er habe nach der Landtagswahl auch über einen Rückzug nachgedacht. In der Fraktionssitzung habe er aber nicht wahrgenommen, „dass man gesagt hat, Personen müssten ausgetauscht werden“. Andere Bewerber für den Fraktionsvorsitz habe es nicht gegeben. Auch dass seine Wiederwahl für die gesamte fünfjährige Amtszeit erfolge, sei nicht strittig gewesen. Die übrigen Mitglieder der Fraktionsspitze neben Baldauf und Brandl sollen später gewählt werden. Brandl wies auf viele neue und jüngere Abgeordnete hin. Baldauf kündigte Gespräche über eine optimale Aufstellung für die Oppositionsarbeit im Mainzer Landtag an. Im Übrigen müsse die Partei sehen, wie sie sich in den Großstädten besser positionieren könne.

SPD will schnell verhandeln

Unterdessen wollen die Parteien der Ampelkoalition noch in dieser Woche die Sondierungsgespräche über eine Neuauflage der gemeinsamen Landesregierung aufnehmen. Die SPD-Fraktion feierte auf ihrer ersten Fraktionssitzung noch einmal Wahlsiegerin Dreyer, wozu am Wahlabend Pandemie-bedingt kaum Gelegenheit war. Es habe sich gezeigt wie wichtig in der Politik Gradlinigkeit, Verlässlichkeit und Aufrichtigkeit seien, sagte Fraktionschef Alexander Schweitzer.

Die SPD wolle bei den Verhandlungen „ehrgeizige und wegweisende Projekte und Vorhaben identifizieren“, fügte er hinzu. Die Verhandlungen sollen möglichst so abgeschlossen werden, dass der Koalitionsvertrag auf dem SPD-Parteitag am 2. Mai verabschiedet werden kann. Die erste Landtagssitzung mit der Wiederwahl Dreyers ist für den 18. Mai geplant.