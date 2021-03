Frankfurt. Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs, viergleisiger Schienenausbau zwischen Hanau und Gelnhausen: Die Deutsche Bahn baut auch in diesem Jahr an ihrer Infrastruktur in Hessen. Rund 1,39 Milliarden Euro sollen in das Schienennetz und die Bahnhöfe in Hessen fließen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. 140 Kilometer Gleise, mehr als 170 Weichen, 14 Brücken sowie 60 Haltepunkte und Bahnhöfe stünden auf der Liste. Die Bahn sprach von einer Rekordsumme. Vergangenes Jahr waren Investitionen in Höhe von 900 Millionen Euro angekündigt worden.

Neue Gleise und Weichen

Zu den Großprojekten gehört die bereits laufende Umgestaltung der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs, die bis 2024 heller und freundlicher werden soll. Neue Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie-Angebote sind geplant. Investiert werde außerdem auch in den Hanauer Hauptbahnhof sowie kleinere Stationen wie Borken, Riedstadt-Goddelau und Schlüchtern, teilte die Bahn mit.

Der Frankfurter Hauptbahnhof soll heller und freundlicher werden. © dpa

Auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg sollen ab April zwischen Kassel und Göttingen Gleise, Weichen und Schwellen erneuert werden. Mit dem Homburger Damm steht ein weiteres Großprojekt vor der Fertigstellung, ein zusätzliches Streckengleis auf einer Länge von 800 Metern soll ein Nadelöhr bei der Ein- und Ausfahrt zum Frankfurter Hauptbahnhof beseitigen. Ende des Jahres sollen die seit 2017 laufenden Bauarbeiten beendet sein.

Brücke wird abgerissen

Die Strecke zwischen Hanau und Gelnhausen soll auf 23 Kilometern viergleisig und mit neuer Technik ausgestattet werden. In Hanau wird auch eine mehr als 100 Jahre alte Bahnbrücke abgerissen, dafür eine neue errichtet. Die Auswirkungen der Bauvorhaben auf den Bahnverkehr sollen insgesamt so gering wie möglich gehalten werden, erklärte die Bahn. lhe